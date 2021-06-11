認同黑命關天 英首相贈拜登廢奴主義者肖像照

圖為在華府國會大廈遊客中心內放置的19世紀非裔廢奴主義者道格拉斯（Frederick Douglass）雕像。Getty Images

英國 首相強生辦公室今天表示，強生在美國 總統拜登 訪英之際，致贈拜登一幀描繪19世紀非裔廢奴主義者道格拉斯（Frederick Douglass）肖像壁畫的裱框照片。

正在英國舉行的七大工業國集團（G7）峰會是拜登自今年一月就任以來的首次正式海外會議，也是他重申跨大西洋國家關係的機會。

路透社報導，強生（Boris Johnson）在峰會期間贈送拜登這份禮物，象徵認同近年在英美兩國都備受關注的「黑命關天」（Black Lives Matter）運動。

美籍的道格拉斯當年逃離了美國奴隸制度，成為奔走於英國與愛爾蘭的廢奴運動領袖。拜登的家族具有愛爾蘭血統。

拜登在2020年一場關於種族議題的演講中提到了道格拉斯，當時美國正面臨一股抗議從古至今種族不公問題的運動，延燒到英國，也引發了類似風潮。

道格拉斯肖像壁畫是畫在愛丁堡住宅區某一街角牆上，道格拉斯曾經住在這座城市。藝術家布萊爾（Ross Blair）2020年在網路上發表這件作品，使用了「黑命關天」的主題標籤#blacklivesmatter。

由於強生熱愛騎自行車，拜登回贈一輛美製的自行車與安全帽，並贈送軍眷製作的絲巾和皮包給強生的妻子席孟茲（Carrie Symonds）。