G7領袖峰會登場 美英歐盟支持徹查病毒疫源

七大工業國集團（G7）領袖峰會，各國領袖合影。美聯社

七大工業國集團（G7 ）領袖峰會今登場，繼美國及英國支持徹查2019冠狀病毒疾病來源後，歐盟也表態支持，若G7領袖達成共識，可能聯合呼籲世界衛生組織進行下一階段調查。

美國總統拜登（Joe Biden）10日與英國首相強生（Boris Johnson）舉行雙邊會談，兩人會後發布聯合聲明表示，將成立全球疫情雷達，並支持世界衛生組織（WHO ）對包含中國 在內的疫情起源展開下一階段調查。

而歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐洲聯盟主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天也將出席G7峰會。昨天2人出席一場記者會時，媒體詢問歐盟是否支持對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）來源展開進一步調查時，2人均回應了解病毒的起源至關重要。

范德賴恩進一步表示，這是一場可怕的全球大流行，必須知道它的來源，才能汲取正確的教訓，進而開發出正確的工具，確保永不再發生。

她說，因此調查病毒的專家需要能夠完全接觸到發掘病源所需的一切資訊，而且必須找到結論。

目前美英歐盟領袖都展現支持調查，若峰會上達成共識，G7聲明中可能會明文籲WHO專家前往中國進行獨立的下一階段調查。

但WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）近期答覆媒體時關於如何讓中國開放疫源調查資訊時表示，WHO不能強迫任何會員國做某件事，這是194個會員國商定的行事方式。未經會員國許可及有合作意願下，WHO無權進入該國調查，WHO是透過合作及共識展開工作。