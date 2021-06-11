G7峰會前夕 美國第一夫人衣著展現關愛全球訊息

70歲的吉兒穿上背後印有「愛」（LOVE）字的黑色外套，明確表達心意。美聯社

拜登 總統上任後首度海外之旅，相伴而行的第一夫人吉兒（Jill Biden）今天透過衣著和言語，展現出關愛與寬容大度。

在七大工業國集團（G7）峰會前夕，拜登伉儷與英國首相強生（Boris Johnson）夫婦見面，70歲的吉兒穿上背後印有「愛」（LOVE）字的黑色外套，明確表達心意。

吉兒吸睛的作法也吸引眾人將她和川普妻子梅蘭妮亞 （Melania Trump）相比，裝扮入時的梅蘭妮亞在第一夫人任內，經常與公眾保持距離。

2018年，時任第一夫人梅蘭妮亞訪問一處移民兒童安置中心時，身上穿著的外套背後寫著「我真的不在乎，你呢？（I really don't care, do u?）」

梅蘭妮亞的幕僚當初表示，「這只是一件外套！」但梅蘭妮亞後來坦承，她是想「對批評我的民眾和左派媒體」傳達訊息。

如今在英格蘭西南部康瓦爾郡（Cornwal），吉兒在丈夫拜登身邊，與強生夫婦合影拍照之後，吉兒隨即告訴媒體，她現在也是在表白。

當被詢問到外套一事，吉兒說：「我想的是，我們從美國 帶來關愛」，「這是全球性會議，我們試圖為全世界帶來團結」，「我想這正是目前所需，讓民眾感到所有國家團結的氛圍，以及今年疫情之後，感到有希望」。