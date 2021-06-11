我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通話布林肯 楊潔篪：對話合作應是中美關係主流

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

G7峰會前夕 美國第一夫人衣著展現關愛全球訊息

中央社英國卡比斯灣10日綜合外電報導
70歲的吉兒穿上背後印有「愛」（LOVE）字的黑色外套，明確表達心意。美聯社
70歲的吉兒穿上背後印有「愛」（LOVE）字的黑色外套，明確表達心意。美聯社

拜登總統上任後首度海外之旅，相伴而行的第一夫人吉兒（Jill Biden）今天透過衣著和言語，展現出關愛與寬容大度。

在七大工業國集團（G7）峰會前夕，拜登伉儷與英國首相強生（Boris Johnson）夫婦見面，70歲的吉兒穿上背後印有「愛」（LOVE）字的黑色外套，明確表達心意。

吉兒吸睛的作法也吸引眾人將她和川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）相比，裝扮入時的梅蘭妮亞在第一夫人任內，經常與公眾保持距離。

2018年，時任第一夫人梅蘭妮亞訪問一處移民兒童安置中心時，身上穿著的外套背後寫著「我真的不在乎，你呢？（I really don't care, do u?）」

梅蘭妮亞的幕僚當初表示，「這只是一件外套！」但梅蘭妮亞後來坦承，她是想「對批評我的民眾和左派媒體」傳達訊息。

如今在英格蘭西南部康瓦爾郡（Cornwal），吉兒在丈夫拜登身邊，與強生夫婦合影拍照之後，吉兒隨即告訴媒體，她現在也是在表白。

當被詢問到外套一事，吉兒說：「我想的是，我們從美國帶來關愛」，「這是全球性會議，我們試圖為全世界帶來團結」，「我想這正是目前所需，讓民眾感到所有國家團結的氛圍，以及今年疫情之後，感到有希望」。

梅蘭妮亞 拜登 美國

上一則

42年謀殺懸案結案 爆田納西前州長涉買凶殺人黑幕

延伸閱讀

英相強生：英美關係「堅定不移」

英相強生：英美關係「堅定不移」
拜登夫婦G7前酒吧偷閒 BBC記者曝光：他喝可樂她喝紅酒

拜登夫婦G7前酒吧偷閒 BBC記者曝光：他喝可樂她喝紅酒
拜登會英相 簽新大西洋憲章…劍指中俄

拜登會英相 簽新大西洋憲章…劍指中俄
上月湧18萬無證客 亞州檢察長籲拜登：提前返美解決危機

上月湧18萬無證客 亞州檢察長籲拜登：提前返美解決危機

熱門新聞

拜登政府擬外援8000萬劑新冠疫苗，3日公布首波共釋出2500萬劑目前美國使用的三種疫苗，多數將透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)分享，或直接與盟國接洽。圖為阿根廷接受由COVAX分享的疫苗。(Getty Images)

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

2021-06-03 21:57
中國在2018年成功完成五隻「複製猴」，美中團隊聯手培養出「人猴胚胎」雖已銷毀，仍引發爭議。(Getty Images)

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

2021-06-03 02:15
2020年曾領取失業救濟，今年報稅季節又很早就完成申報的民眾，近日將開始領到退稅。(美聯社)

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

2021-06-06 21:53
目前美國關於新冠病毒溯源討論之聲再起，原先病毒起於大自然一說逐漸失去說服力。圖為武漢疫控中心外部。(美聯社)

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

2021-06-07 10:33
呂艾玲接受世界日報專訪。(記者何卓賢／攝影)

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

2021-06-08 08:00
拜登總統夫婦9日搭專機抵達英格蘭東部麥登豪英國皇家空軍基地訪問，慰問駐守當地的美軍人員及他們的家屬。他將在G7峰會上宣布，將購買5億劑輝瑞生產的新冠疫苗贈予世界各國。(路透)

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

2021-06-10 01:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏
「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡

「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡
「巨乳潤娥」辣秀裸體圍裙 震驚8萬人

「巨乳潤娥」辣秀裸體圍裙 震驚8萬人
美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC展開調查

美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC展開調查