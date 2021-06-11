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通話布林肯 楊潔篪：對話合作應是中美關係主流

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通話布林肯 楊潔篪：對話合作應是中美關係主流

中央社北京11日電
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿布林肯通電話。路透、美聯社
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿布林肯通電話。路透、美聯社

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪今天與美國國務卿布林肯通話時表示，對話合作應是中美關係主流。他並要求美方慎重妥善處理涉台議題。

根據官媒中國中央電視台新聞app今晚公布的通稿，楊潔篪在通話時稱，對話合作應當是中美關係的主流。合作應雙向互利，平衡解決彼此關切。中方致力於與美方實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時堅定維護自身主權、安全、發展利益。

他又說，中方敦促美方按照兩國元首除夕通話精神，與中方一起努力，推動中美關係重回正確發展軌道。

楊潔篪並稱，「台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中方核心利益」，又說中方堅定不移捍衛國家主權和領土完整，敦促美方恪守「一個中國」原則，重信守諾，慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。

他接著重申，世界上只有一個體系、一種秩序，那就是以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，而不是少數國家主張的所謂體系和秩序等，並指「美方應該解決好自己國內的嚴重侵犯人權問題，而不是以所謂人權問題為藉口任意干涉別國內政」。

楊潔篪又說，中方積極參與和支持國際抗疫合作，堅決反對任何借疫情對中國污衊抹黑和甩鍋推責的惡劣行徑。「美方一些人編造散佈『武漢實驗室洩漏新冠病毒』的荒謬故事，中方對此表示嚴重關切。我們敦促美方尊重事實和科學，不要將溯源問題政治化，把精力集中在國際合作抗疫上。」

他並宣稱，中國即將慶祝中共建黨百年。「中國人民在中國共產黨的堅強領導下取得了偉大成就，將更加緊密團結、更加奮發有為，堅定不移沿著中國特色社會主義道路走下去，把國家建設得更加繁榮，實現中華民族的偉大復興。」

新聞稿則援引布林肯（Antony Blinken）表示，美中近期一系列接觸對雙邊關係是有利的，美方期待與中方增加各層級接觸和交流。

新聞稿宣稱，布林肯還提到「美方奉行『一個中國』政策，遵守中美三個聯合公報。美方希望同中方保持在重要國際地區問題上溝通協調。」

中國 楊潔篪 布林肯

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