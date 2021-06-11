我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC調查

南加華人母女失蹤案 母是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

「全球疫情雷達」來了 拜登攜手強生喊：徹查新冠起源

中央社／華盛頓10日專電
英國首相強生（右）在G7峰會前，首次會見美國總統拜登。（路透）
英國首相強生（右）在G7峰會前，首次會見美國總統拜登。（路透）

美國總統拜登（Joe Biden）今天與英國首相強生（Boris Johnson）舉行雙邊會談，兩人會後發布聯合聲明表示，將成立全球疫情雷達，並支持世界衛生組織（WHO）對包含中國在內的疫情起源展開下一階段調查。

拜登目前正展開上任後首度海外訪問行程，第一站就選擇關係深遠的英國，在七大工業國集團（G7）峰會召開前夕，拜登今天與強生首度面對面會談，兩人並在會後發表聯合聲明。

聲明包括民主、人權與多邊主義；國防與安全；科學與科技；貿易與繁榮；氣候與自然；衛生；對北愛爾蘭承諾共7大項。

在談及衛生時，雙方表示，決心共同努力克服疫情大流行，並未雨綢繆。英國衛生安全局（Health Security Agency）將與美國新設立的國家流行病預測與疫情爆發分析中心合作，擴大監測和基因組測序與變異評估能力，並考量動物健康與人畜共患疾病與環境風險。

雙方支持與WHO、G7成員建立「全球疫情雷達」（Global Pandemic Radar）監測系統。加強全球監測計畫，對未來疫情大流行爆發100天內提供安全、有效、得以負擔的疫苗、治療方法與診斷方法至關重要。

雙方也承諾共同努力，透過投資生產安全有效的疫苗和生產疫苗所需的材料，協助增加全球疫苗供應；透過鼓勵雙邊貿易與投資，避免出口限制或其他供應鏈中斷，促進疫苗、關鍵零組件與設備的及時供應。

聲明也提到，美英認識到WHO在全球衛生安全的核心地位，將與志同道合的會員國共同努力，落實5月世界衛生大會（WHA）通過的加強世衛組織決議。

美英也將支持即時、透明、以證據為基礎的獨立調查，協助WHO對包含中國在內的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起源進行下階段調查，也支持未來對任何不知名疾病的溯源。

疫情 疫苗 WHO

上一則

房價漲、股價飆 美國人錢多多 家庭淨值逼近137兆元

延伸閱讀

拜登：贈5億劑疫苗「無附加條件」不會施壓受贈國

拜登：贈5億劑疫苗「無附加條件」不會施壓受贈國
拜登：北愛處理不好 美英關係好不了

拜登：北愛處理不好 美英關係好不了
新冠死亡數今年比去年多 拜登：5億劑疫苗8月起分送92國

新冠死亡數今年比去年多 拜登：5億劑疫苗8月起分送92國
拜登警告強生：別拿北愛作文章

拜登警告強生：別拿北愛作文章

熱門新聞

拜登政府擬外援8000萬劑新冠疫苗，3日公布首波共釋出2500萬劑目前美國使用的三種疫苗，多數將透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)分享，或直接與盟國接洽。圖為阿根廷接受由COVAX分享的疫苗。(Getty Images)

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

2021-06-03 21:57
2020年曾領取失業救濟，今年報稅季節又很早就完成申報的民眾，近日將開始領到退稅。(美聯社)

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

2021-06-06 21:53
中國在2018年成功完成五隻「複製猴」，美中團隊聯手培養出「人猴胚胎」雖已銷毀，仍引發爭議。(Getty Images)

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

2021-06-03 02:15
目前美國關於新冠病毒溯源討論之聲再起，原先病毒起於大自然一說逐漸失去說服力。圖為武漢疫控中心外部。(美聯社)

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

2021-06-07 10:33
呂艾玲接受世界日報專訪。(記者何卓賢／攝影)

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

2021-06-08 08:00
拜登總統夫婦9日搭專機抵達英格蘭東部麥登豪英國皇家空軍基地訪問，慰問駐守當地的美軍人員及他們的家屬。他將在G7峰會上宣布，將購買5億劑輝瑞生產的新冠疫苗贈予世界各國。(路透)

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

2021-06-10 01:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液
這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交

這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交