「全球疫情雷達」來了 拜登攜手強生喊：徹查新冠起源

英國首相強生（右）在G7峰會前，首次會見美國總統拜登。（路透）

美國總統拜登（Joe Biden）今天與英國首相強生（Boris Johnson）舉行雙邊會談，兩人會後發布聯合聲明表示，將成立全球疫情 雷達，並支持世界衛生組織（WHO ）對包含中國在內的疫情起源展開下一階段調查。

拜登目前正展開上任後首度海外訪問行程，第一站就選擇關係深遠的英國，在七大工業國集團（G7）峰會召開前夕，拜登今天與強生首度面對面會談，兩人並在會後發表聯合聲明。

聲明包括民主、人權與多邊主義；國防與安全；科學與科技；貿易與繁榮；氣候與自然；衛生；對北愛爾蘭承諾共7大項。

在談及衛生時，雙方表示，決心共同努力克服疫情大流行，並未雨綢繆。英國衛生安全局（Health Security Agency）將與美國新設立的國家流行病預測與疫情爆發分析中心合作，擴大監測和基因組測序與變異評估能力，並考量動物健康與人畜共患疾病與環境風險。

雙方支持與WHO、G7成員建立「全球疫情雷達」（Global Pandemic Radar）監測系統。加強全球監測計畫，對未來疫情大流行爆發100天內提供安全、有效、得以負擔的疫苗 、治療方法與診斷方法至關重要。

雙方也承諾共同努力，透過投資生產安全有效的疫苗和生產疫苗所需的材料，協助增加全球疫苗供應；透過鼓勵雙邊貿易與投資，避免出口限制或其他供應鏈中斷，促進疫苗、關鍵零組件與設備的及時供應。

聲明也提到，美英認識到WHO在全球衛生安全的核心地位，將與志同道合的會員國共同努力，落實5月世界衛生大會（WHA）通過的加強世衛組織決議。

美英也將支持即時、透明、以證據為基礎的獨立調查，協助WHO對包含中國在內的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起源進行下階段調查，也支持未來對任何不知名疾病的溯源。