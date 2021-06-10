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房價漲、股價飆 美國人錢多多 家庭淨值逼近137兆元

編譯潘勛／綜合10日電
今年首季，房屋價值大漲二成，相當於平均每人帳面上賺了3萬3400元。圖為維吉尼亞州一處房屋出售。(Getty Images)
今年首季，房屋價值大漲二成，相當於平均每人帳面上賺了3萬3400元。圖為維吉尼亞州一處房屋出售。(Getty Images)

拜房屋供不應求及股價攀升、新冠疫情又逐漸退散所賜，美國家戶所擁財富目前來到史上新高，淨值為136兆9000億元；據統計，還背房貸的人也發現，自己房子今年第一季價值大漲20%，合計增值約2兆元，平均每人帳面上賺了3萬3400元。

財經新聞頻道CNBC 10日報導，擁有住宅者愈來愈有富有，要拜房價大漲所賜；按CoreLogic機構統計，自用住宅3月間價格大漲逾11%，本已是2006年以來最大漲幅，不意到了4月漲得更兇，來到13%。

房屋供應量本來就低，又因新冠疫情刺激，需求量追高，全國都發生搶房大作戰；房貸利率2020年大多都在史上最低，益發讓買房火上澆油，助長房價愈來愈高。

CoreLogic機構執行長馬泰爾(Frank Martell)指出，過去十年房屋抵押淨值翻了一倍不止，讓很多疫情期間飽受煎熬的人取得抗疫緩衝；抵押淨值變成重要理財工具，提升消費者對美國房市的信心。

房地產數據公司「黑騎士」(Black Knight)指出，截至6月1日，還需要疫情相關房貸紓困計畫幫忙的屋主只剩200多萬人；隨著紓困計畫逐漸退場，房屋抵押淨值能幫手頭有困難的人很大的忙，假如有必要賣房，不僅能還債，可能還有賺頭。

聯邦準備理事會10日公布數據指出，大致上拜新冠疫情開始消退所賜，美國住宅淨值2021年攀升到新高，另股市上漲也幫很大；所以，今年首季全國家戶、非營利事業體的資產負債總額為淨值136兆9000億元，比2020年底要增加3.8%；家庭債務餘額16.9億元，成長6.5%，為2006年來最快增速。

總增值當中，3兆2000億元是來自房屋抵押淨值，1兆元是拜房地產增值所賜；另投資人估計，企業獲利會增加，歲出入及貨幣政策很親民，所以標準普爾500(S&P 500)指數第一季上升7%，此外投機性押寶在所謂「迷因股」(meme stocks)也有關係。

由歷史來看，全國家戶淨資產較十年前剛由金融海嘯掙脫時，近乎翻了一倍；目前淨值在可支配收入的占比，只比700%低一點，雖沒2020年底史上之最那麼好，但就歷史來看，還是大為提升。

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