我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

「不讓民眾賴在家」聯邦額外失業福利計畫 25州喊卡

編譯陳韻涵／綜合10日電
25個共和黨領導的州政府，決定退出聯邦額外失業福利計畫， 因為認為額外失業福利促使許多民眾賴在家裡，企業難以招募職員。圖為賓州一家工廠的招聘廣告。(美聯社)
25個共和黨領導的州政府，決定退出聯邦額外失業福利計畫， 因為認為額外失業福利促使許多民眾賴在家裡，企業難以招募職員。圖為賓州一家工廠的招聘廣告。(美聯社)

25個共和黨主政的州政府，最快將在本周退出聯邦額外失業福利計畫，第一批的四個州(阿拉斯加州、愛阿華州、密西西比州，以及密蘇里州)已確定在12日退出計畫，比聯邦訂定的截止期限提前三個月，另有數州將在即日起到7月10日先後退出。

求職網站Glassdoor首席經濟學家趙丹尼(Daniel Zhao，音譯)表示，各州政府的決定，共計約影響390萬人。

這25個州全都由共和黨州長領導，他們宣稱額外失業福利促使許多州民賴在家裡，企業難以招募職員。

反對提前結束失業補助計畫的批評人士表示，與疫情相關的因素，如持續存在的健康風險、育兒責任和提早退休等，也是勞工短缺的更大原因；不成熟的提前結束失業補助，可能影響經濟復甦。

大多數州退出所有衍生自「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)的聯邦計畫，包括每周額外的300元補助、疫情失業補助(Pandemic Unemployment Assistance，簡稱PUA)，以及疫情緊急失業補償(Pandemic Emergency Unemployment Compensation，簡稱PEUC)。PUA針對自營業者和零工經濟從業人員(gig worker，或稱斜槓勞工)，這群人通常不符合州政府的補助標準；PEUC則針對長期失業者。

阿拉斯加州、亞利桑納州、佛州和俄亥俄州只會結束發放每周300元的補助，維持其他計畫。

另有多州提供回歸職場的獎勵金，最高可獲得2000元，惟有附帶條件限制，旨在取代額外失業津貼。

這25個準備提前結束計畫的州分別是，阿拉巴馬、阿拉斯加、亞利桑納、阿肯色、佛州、喬治亞、愛達荷、印第安納、愛阿華、馬里蘭、密西西比、密蘇里、蒙大拿、內布拉斯加、新罕布夏、北達科他、俄亥俄、奧克拉荷馬、南卡羅來納、南達科他、田納西、德州、猶他、西維吉尼亞和懷俄明州。

阿拉斯加州 疫情 佛州

上一則

拜登：北愛處理不好 美英關係好不了

延伸閱讀

促亞裔老人健康 蒙郡5/21線上講座

促亞裔老人健康 蒙郡5/21線上講座
聯邦將提供洛縣和橙縣數百萬元疫情補助 改善疾病防控

聯邦將提供洛縣和橙縣數百萬元疫情補助 改善疾病防控
加州攻擊性武器禁令被推翻 加州檢察長上訴

加州攻擊性武器禁令被推翻 加州檢察長上訴
全面重啟後 加州遵循聯邦新口罩令

全面重啟後 加州遵循聯邦新口罩令

熱門新聞

拜登政府擬外援8000萬劑新冠疫苗，3日公布首波共釋出2500萬劑目前美國使用的三種疫苗，多數將透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)分享，或直接與盟國接洽。圖為阿根廷接受由COVAX分享的疫苗。(Getty Images)

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

2021-06-03 21:57
2020年曾領取失業救濟，今年報稅季節又很早就完成申報的民眾，近日將開始領到退稅。(美聯社)

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

2021-06-06 21:53
中國在2018年成功完成五隻「複製猴」，美中團隊聯手培養出「人猴胚胎」雖已銷毀，仍引發爭議。(Getty Images)

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

2021-06-03 02:15
目前美國關於新冠病毒溯源討論之聲再起，原先病毒起於大自然一說逐漸失去說服力。圖為武漢疫控中心外部。(美聯社)

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

2021-06-07 10:33
呂艾玲接受世界日報專訪。(記者何卓賢／攝影)

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

2021-06-08 08:00
拜登總統夫婦9日搭專機抵達英格蘭東部麥登豪英國皇家空軍基地訪問，慰問駐守當地的美軍人員及他們的家屬。他將在G7峰會上宣布，將購買5億劑輝瑞生產的新冠疫苗贈予世界各國。(路透)

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

2021-06-10 01:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢
第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液