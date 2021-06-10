拜登警告強生：別拿北愛作文章

美國總統拜登（左）與英國首相強生（右）10日舉行會談。（路透）

美國 總統拜登 10日和英國 首相強生舉行會談，這是拜登就任後首度出訪，也是就任後首度面對面會晤強生，兩人將簽署新版「大西洋憲章」強化雙方關係。然而更令外界注目的焦點為，會談中提及「北愛爾蘭協議」，英國脫歐後未能遵守此協議，導致英歐齟齬，拜登堅定支持北愛，敦促強生尊重協議精神。

拜登9日抵達倫敦，10日上午和強生在7大工業國（G7）峰會預定會場，康瓦爾郡外海「聖米迦勒島」上的17世紀城堡舉行會談。

會談議題之一為英美將盡快在疫情趨緩後解禁雙邊旅遊。拜登政府正和英國、加拿大、墨西哥及歐盟組成工作小組，研究如何最完善且安全地開放旅遊。英美航空業者認為，美國最快將等到7月4日國慶日後才會放寬入境限制。

另一焦點是，英國今年3月宣布延長「北愛爾蘭協議」緩衝期，激怒歐盟。協議規定北愛和愛爾蘭可不設實體邊界，關稅邊界設在愛爾蘭海，因此英國輸往北愛的貨物必須查驗。強生以此舉「傷害英國國土完整與經濟自由」為由，宣布延長緩衝期，北愛當局認為遭英國政府輕視。

拜登以擁有愛爾蘭血統為傲，也曾公開談論自己愛爾蘭裔背景。他在協議問題上支持北愛，要強生勿拿北愛問題作文章。

此次會談，兩人仿效英國前首相邱吉爾和美國總統前羅斯福，簽訂新版「大西洋憲章」（Atlantic Charter）。1941年，邱吉爾和羅斯福簽署憲章，訂立英美在二戰後的世界目標。

新版憲章在8個領域擘畫英美合作，包括捍衛民主、打造公平永續的貿易制度、解決網路攻擊、對抗氣候變遷和終結新冠肺炎疫情等。