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對中政策建議已完成 美防長：著眼中國在南海等地進展

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對中政策建議已完成 美防長：著眼中國在南海等地進展

記者張文馨／華盛頓報導
國防部長奧斯丁表示，美國著眼中共解放軍在南海、東海與第二島鏈等地的進展，國防部「中國任務小組」已完成對中政策建議。(美聯社)
國防部長奧斯丁表示，美國著眼中共解放軍在南海、東海與第二島鏈等地的進展，國防部「中國任務小組」已完成對中政策建議。(美聯社)

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）10日出席聯邦參議院軍事委員會聽證會，報告明年度預算時表示，美國必須跟上解放軍快速軍事現代化的步調，且著眼解放軍在南海、東海與第二島鏈等地的進展，國防部「中國任務小組」已完成對中政策建議。

根據國防部9日的新聞稿，奧斯丁發布內部政策指導，以解決中國的挑戰；國防部表示，中國任務小組提出的建議列為機密。

奧斯丁表示，這項倡議將列為美國政府對中戰略的一環，也將有助美國整體國防戰略發展。

資深國防部官員表示，這項政策指導將強調整合應對中國挑戰的努力，包括美國各部門與盟友夥伴，也制定了在所有戰爭領域強化威懾力的必要性，以加速新作戰概念發展。

這位官員表示，奧斯丁將會加速推動聯合作戰概念，最明顯的方面就是與盟友夥伴合作，強化軍事關係與舉行更多軍事演習。

國防部表示，這項內部政策指導清楚設定目標、實施期限與問責機制。

奧斯丁在國會表示，要捍衛美國在印太地區的利益，向盟友保證承諾，國防部必須跟上解放軍快速軍事現代化的步調，且著眼其在南海、東海和第二島鏈等地進展；因此，國防部成立中國任務小組，評估對中政策、計畫與步驟，以更好地應對中國的挑戰，該小組已經完成工作。

奧斯丁說，他9日已發布內部指導，啟動全部門的努力，以應對美國首要步步進逼的威脅－中國。

此外，在印太地區，奧斯丁表示，美國將持續關注北韓與其核武、彈道飛彈計畫，美國將持續以外交領導，降低北韓破壞穩定和挑釁行為，維持朝鮮半島和平穩定。

美國總統拜登2月10日首度訪問五角大廈，宣布國防部成立新的「中國任務小組」，由國防部部長特別助理瑞特納（Ely Ratner）負責，在4個月內提出對中政策的建議，瑞特納4月21日被拜登提名為印太事務助理部長，不僅負責政策規畫，若順利通過提名也將是該政策執行者。

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