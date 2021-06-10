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川普又先知？研究指羥氯奎寧治新冠重症可能有用

川普又當先知？新研究指羥氯奎寧治新冠重症可能有用

編譯周辰陽／綜合報導
美國前總統川普，攝於2020年4月。川普曾自曝服用羥氯奎寧預防罹患新冠肺炎，此舉在當時讓他備受譴責。但日前發布的一分研究顯示，羥氯奎寧可大幅提升重症患者的存活率。（路透/Abaca Press）
美國前總統川普，攝於2020年4月。川普曾自曝服用羥氯奎寧預防罹患新冠肺炎，此舉在當時讓他備受譴責。但日前發布的一分研究顯示，羥氯奎寧可大幅提升重症患者的存活率。（路透/Abaca Press）

美國前總統川普曾自曝服用治療瘧疾用藥羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）以預防罹患新冠肺炎，此舉在當時讓他備受各界的譴責。但日前上網的一份新研究顯示，羥氯奎寧可大幅提升重症患者的存活率，讓挺川政治人物上推特讚他又對了一次。

根據每日郵報轉述，醫學論文預印本平台「medRxiv」5月31日刊登的一篇觀察性研究指出，接上呼吸器的新冠肺炎重症患者服用高劑量的含鋅（zinc）羥氯奎寧後，存活率可提高多達200%。

治療瘧疾用藥羥氯奎寧，攝於2020年5月。一篇未經同儕審查的觀察性研究預印本指出...
治療瘧疾用藥羥氯奎寧，攝於2020年5月。一篇未經同儕審查的觀察性研究預印本指出，接上呼吸器的新冠肺炎重症患者服用高劑量的羥氯奎寧與鋅（zinc）後，存活率可提高多達200%。（路透）

美國新澤西州聖巴拿巴醫學中心（Saint Barnabas Medical Center）的研究團隊分析過「美國疫情初期的255名機械通氣新冠患者」，在結論指「羥氯奎寧（HCQ）與阿奇黴素（AZM）等兩種藥物的累積劑量高過一定水平時，該患者存活率要比其他患者高出2.9倍」。

川普2020年3月自行服用羥氯奎寧預防染疫，也曾吹捧此藥是潛在的奇蹟療法，當時引來大批學者反對。就算新研究是一分未經同儕審查的預印本，羥氯奎寧也仍是未經證實的新冠肺炎療法，但多位挺川人士已迫不及待上推特揚眉吐氣一番，如聯邦眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）就說「川普是對的」，又指「多少人因佛奇博士說相信科學與羥氯奎寧無效而死掉了？」

羥氯奎寧 美國 川普

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