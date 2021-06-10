拜登10日會見強生 美英將簽署新版「大西洋憲章」

美國總統拜登（圖左）已抵達英格蘭展開任內首度出訪，10日將與英國首相強生（圖右）會面。（Getty Images ）

美國 總統拜登 已抵達英格蘭展開任內首度出訪，10日將與英國 首相強生會面，兩人預料同意盡快開放兩國旅遊，並且簽署新版「大西洋憲章」（Atlantic Charter）。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國已經成立兩個公共衛生專家工作小組，分別會與英國和歐盟合作，目的是共享數據並制定標準，以便在符合公衛指導的情況下，盡快重啟美國和英國之間的旅行。

此外，蘇利文表示，拜登和強生將簽署新版「大西洋憲章」，其內容類似於時任英國首相邱吉爾和美國總統羅斯福在1941年發表的歷史性聯合聲明，當時是他們對二戰後的民主世界的願景。

原版憲章包括兩國同意推動民主與自由貿易。英國政府9日發表聲明稱，1941年的大西洋憲章是「英、美關係的一大成就」，「在打造世界秩序方面，比其他協議都做得還要更多，直接催生聯合國與北大西洋公約組織的創立」。

英國政府表示，2021年版的憲章將認知到，如今的世界已和1941年截然不同， 但「英、美兩國共享的價值仍然不變」。政府的聲明寫道，「如同我們兩國一同重建二戰後的世界，如今我們也會齊力共同應對全球諸多挑戰，從全球防衛與安全，再到建立疫情之後更好的世界以及阻止氣候變遷」。

新版憲章將包括承諾重啟英、美兩國的旅遊、捍衛民主、提升雙邊貿易，以及「標誌性」科技協議，旨在促進兩國科技企業的合作。同時憲章也會涉及近期的挑戰，包括處理網路攻擊威脅、應對氣候變遷、保護生物多樣性，以及終結新冠疫情等。