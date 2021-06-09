拜登1.7兆基建案卡關 參議員推9000億元不加稅縮水版

共和黨籍參議員羅穆尼（左）8日結束就基建案立法與參院跨黨派小組的會談。（路透）

美國 10位參議員組成的一個跨黨派小組周三表示，他們正研擬一項計畫，在不加稅的情況下建設道路和橋樑，不過美國總統拜登的一些民主黨 同僚擔心，這種關於基礎設施立法的作法會失敗。

改善美國的基礎設施是拜登施政的高優先項目，但他1.7兆美元的龐大提案在民主黨僅占微弱優勢的國會遇到阻力，使得共和黨 的支持變得至關重要。兩黨在參院各有50席，但大部分立法需要60票才能推動。

共和黨籍參議員羅穆尼（Mitt Romney）表示，該小組成員已經就他們的計畫達成「初步結論」，但他沒有提供細節。他們的提案預計支出總額接近9000億美元。

羅姆尼說：「我們不會加稅，會與其他議員討論，看看能否獲得足夠的支持，得到法案通過的所需票數。」

該小組的民主黨籍參議員泰斯特（Jon Tester）說，他願意考慮在不加稅的情況下為基礎設施計畫提供資金，儘管他並不承諾採取這種做法。

他說：「我當然會考慮。我認為會有很多錢--希望那不全是煙霧彈。」

部分自由派民主黨人對曠日費時的談判感到沮喪，擔心方案規模縮小，無法將一些重要項目包含在內，例如為學校和家庭醫療保健提供資金。

參院銀行委員會主席布朗（Sherrod Brown）對兩黨合作通過基設案抱持悲觀看法，因為他的民主黨同僚不相信一份不必對公司和富人加稅的基設計畫，而共和黨完全不想加稅。

布朗說：「甚至沒有10位共和黨議員願意和我們討論妥協。如果真的找到10位共和黨議員，如果太狹隘、太中庸、太簡化，又很可能失去一些民主黨的票。」