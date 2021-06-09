美台貿易官員最快10日對話 重啟貿易與投資談判

美國貿易代表戴琪(Katherine Tai，圖)最快將於10日(周四)與台灣貿易代表對話，重啟雙方在川普政府時期暫停的貿易和投資商談。美聯社

根據「華爾街日報」9日報導，一名知情人士表示，美國 貿易代表戴琪(Katherine Tai)最快將於10日(周四)與台灣 貿易代表對話，重啟雙方在川普政府時期暫停的貿易和投資 商談。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)7日在國會眾院表示，拜登政府正在進行與台灣的貿易和投資對話，且有望恢復暫停了四年多的美台「貿易暨投資架構協定」(TIFA)會議，「華爾街日報」9日引述知情人士說法，表示戴琪最早10日會與台灣貿易代表對話；美國貿易代表署(USTR)發言人目前拒絕評論此事。

部分對台友好的國會議員期待美國與台灣簽署雙邊貿易協定，但根據一名白宮資深官員表示，拜登政府尚未決定此事，但重啟對話將讓雙方重拾先前的議題，美台貿易關係也將加深。

美台1994年簽署「貿易暨投資架構協定」，為雙邊經貿高層諮商管道，也標誌美台合作應對北京政府在經濟上的壓制；1995年召開首場會議迄今，共舉行十次會議，最後一次為2016年，該對話被川普時期的美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)暫停，賴海哲將台灣視為美國進口貿易的阻礙，力挺美中貿易協議，TIFA停開已超過四年。