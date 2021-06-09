參議員籲提供台灣更多疫苗 布林肯：正努力確保能送達

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組首席共和黨議員羅穆尼（Mitt Romney，圖），今天在一場聽證會上向美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，為台灣提供疫苗對美國至關重要。美聯社

美國 之音報導，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組首席共和黨議員羅穆尼（Mitt Romney），今天在一場聽證會上向美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，為台灣 提供疫苗 對美國至關重要。

美國聯邦參議院譚美（Ladda Tammy Duckworth）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan）、昆斯（Christopher Andrew Coons）3位參議員訪問團6日抵台並宣布，美國將捐贈台灣75萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗作為援助。羅穆尼今天呼籲美國政府，提供台灣更多疫苗。

羅穆尼在聽證會上表示：「我們能把台灣需要的疫苗直接給他們嗎？我們提供的數量能更多嗎？我知道已經宣布75萬劑，但如果是輝瑞或莫德納的話，那能打的人只有這個數字的一半。他們需要大約200萬劑，我們是否能更加地…我只是希望你能更關注這個議題。」

布林肯回答說：「是的，我們正努力確保疫苗能送達台灣。」他接著闡述美國總統拜登所提的疫苗分享計畫，美國將在未來幾週將8000萬劑疫苗分送世界各地。

布林肯表示：「一開始的2500萬劑疫苗，我們已經宣布如何分配，包括台灣，剩下的5500萬劑將會接著從現在開始到7月初之間發送。」

緊接著在羅穆尼後面發言的是剛前往台灣訪問的民主黨參議員昆斯，他認為現在是時候美國開始採取大膽「疫苗外交」了。

此外，昆斯接受美國之音採訪，提及訪台時說：「我們傳達的簡單訊息就是拜登政府在國會兩黨支持下致力於提供疫苗，在台灣需要的時候提供協助。我們也對台灣在我們疫情之初很困難的時候贈送美國1000萬個防護裝備口罩表示感謝。」