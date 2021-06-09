我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

新冠疫苗施打率偏低社區 住院率迅速飆升

拜登廢除川普對抖音微信禁令 但將對外國app做安全審查

記者羅曉媛／華盛頓報導
拜登總統將透過最新行政令廢除前總統川普對抖音(TikTok)、微信(WeChat)等中國應用程式(app)的禁令，但同時也將對這類外國app實行新的安全審查(security review)機制。美聯社
拜登總統將透過最新行政令廢除前總統川普對抖音(TikTok)、微信(WeChat)等中國應用程式(app)的禁令，但同時也將對這類外國app實行新的安全審查(security review)機制。美聯社

白宮9日表示，拜登總統將透過最新行政令廢除前總統川普對抖音(TikTok)、微信(WeChat)等中國應用程式(app)的禁令，但同時也將對這類外國app實行新的安全審查(security review)機制，詳細檢查那些由外國對手掌控的app，是否危及美國國家安全和美國人民的敏感個人信息，若有必要，再採取適當行動。

白宮9日發布行政令「保護美國敏感信息不受外國對手侵犯」(Protecting Americans’ Sensitive Data from Foreign Adversaries)的說明，除了廢除川普政府的抖音、微信禁令，也要求商務部、國務院、國防部、司法部、國土安全部等聯邦機構在認為適當的情況下，在新行政令發布的120天內，給總統助理和國安顧問提供保護美國數據與信息的建議報告；並在180天之內提供行政或立法層面的其他建議，以便應對這些軟體應用程序帶來的風險。

行政令也解釋「外國對手」的定義，意指長期從事不利於美國國安或人民安全行動的外國政府，或非政府勢力的外國人。

華盛頓郵報引述拜登政府資深官員報導，他們仍然擔心中國app可能造成的國安威脅，但川普政府原先的禁令面臨多項司法挑戰，也被多個裁定駁回；至於拜登政府是否有意禁止微信或抖音，該資深官員表示，所有列舉在原先禁令的手機app都符合接受拜登政府新評估的資格。

另一資深官員說，拜登政府致力於保護美國的數據不被外國風險app竊取，其中也包括大型app或熱門app，「我認為有很多行動可供商量或實施，以便確保美國的數據獲得全面保護」。

白宮在行政令的說明中指出，拜登政府致力於促進開放、互用、可靠、安全的網路環境，保護線上線下的人權，並支持活躍的全球數字經濟，但某些國家，其中包括中國，並不共享這些價值，而是想利用數字技術和美國的數據對美國造成不容接受的國安威脅，同時推進極權控制與利益。

川普政府去年8月簽署兩項行政令，禁止受美國司法管轄的任何人或企業與TikTok母公司字節跳動，以及微信母公司騰訊進行任何交易，並在美國應用程式商店下架或停止更新這兩個app；但之後遭到用戶提訴，被法官以臨時禁令叫停，實際從未生效。

川普在行政令聲稱TikTok、微信自動抓取地理位置、瀏覽、搜索歷史等大量用戶信息，而收集這些數據可能讓中國共產黨獲得美國人的個人信息，可能讓中國得以追蹤美國聯邦雇員位置，建立個人信息檔案，以進行勒索和商業間諜活動等，並指微信也可能用於有利中共的虛假信息宣傳等。

美國 拜登 微信

上一則

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

延伸閱讀

新冠病毒自武漢實驗室外洩報告 布林肯抱持懷疑

新冠病毒自武漢實驗室外洩報告 布林肯抱持懷疑
戴琪領導貿易糾察隊 目標包括中國

戴琪領導貿易糾察隊 目標包括中國
冒充川普家人向川粉募款 22歲男子恐坐牢20年

冒充川普家人向川粉募款 22歲男子恐坐牢20年
拜登訪歐行程緊鑼密鼓 重頭戲將會普亭

拜登訪歐行程緊鑼密鼓 重頭戲將會普亭

熱門新聞

中國在2018年成功完成五隻「複製猴」，美中團隊聯手培養出「人猴胚胎」雖已銷毀，仍引發爭議。(Getty Images)

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

2021-06-03 02:15
拜登政府擬外援8000萬劑新冠疫苗，3日公布首波共釋出2500萬劑目前美國使用的三種疫苗，多數將透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)分享，或直接與盟國接洽。圖為阿根廷接受由COVAX分享的疫苗。(Getty Images)

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

2021-06-03 21:57
2020年曾領取失業救濟，今年報稅季節又很早就完成申報的民眾，近日將開始領到退稅。(美聯社)

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

2021-06-06 21:53
目前美國關於新冠病毒溯源討論之聲再起，原先病毒起於大自然一說逐漸失去說服力。圖為武漢疫控中心外部。(美聯社)

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

2021-06-07 10:33
呂艾玲接受世界日報專訪。(記者何卓賢／攝影)

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

2021-06-08 08:00
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇有關新冠病毒源頭之說，他表示電郵內容被曲解。(歐新社)

中國製造新冠病毒？佛奇：電郵被「斷章取義」曲解

2021-06-04 00:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地
全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅

全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣

南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣