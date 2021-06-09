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9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

新冠疫苗施打率偏低社區 住院率迅速飆升

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

中央社上海9日綜合外電報導
石正麗在武漢病毒研究所的P4實驗室。（Getty Images )
石正麗在武漢病毒研究所的P4實驗室。（Getty Images )

美國首席防疫顧問佛奇本月稍早要求中國當局公布2012年雲南墨江6名工人在礦坑工作後染患肺炎的相關資訊。如今此事被視為找到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫源的關鍵環節。

路透社報導，這群工人年齡介於30至63歲，他們2012年4月負責清理一處銅礦坑內的蝙蝠糞便，數週後全被送入雲南省會昆明的一所醫院接受治療，症狀包括持續咳嗽、發燒、頭痛、胸痛和呼吸困難，其中3人最終不治。

這座礦坑所在地墨江，距離COVID-19疫情起源地武漢約1500公里遠。

中國官方從未公布這6名工人的完整背景資料，但昆明醫科大學碩士生李旭2013年發表一篇標題為「未知病毒引起重症肺炎6例分析」的論文，當中揭露6名工人的姓、年齡和病歷。

李旭的論文目前仍能在中國科學論文檔案網站「中國知網」找到。這篇論文研究6名患者的症狀，結論是他們感染來自菊頭蝠的「類SARS（嚴重急性呼吸道症候群）」冠狀病毒。

科學家曾在2012年底回到這座礦坑，採集到外界所謂的「墨江病毒」病原樣本。這種病毒在老鼠身上發現，但和引發COVID-19的SARS-CoV-2病毒無關。後續研究也無法確認SARS-CoV-2是造成6名工人生病的原因。

根據中國頂尖蝙蝠冠狀病毒研究人員、武漢病毒研究所專家石正麗的說法，這些工人的類肺炎症狀來自黴菌感染。她和研究團隊去年11月發表的報告指出，經由對4名工人的13個血清樣本進行重新檢驗，發現並無感染SARS-CoV-2跡象。

但李旭的論文去年中開始在網路流傳，有人認為，這是早在2012年可能就有一種和SARS-CoV-2非常類似的冠狀病毒傳染給人類的證據。

有些人並認為，這篇論文間接證明，武漢病毒研究所可能採集、研究在墨江銅礦坑內發現的病毒，並對這些病毒進行「功能增益」（gain of function）實驗，其中包括RaTG13病毒

RaTG13病毒在2016年發現。根據石正麗和其他研究人員去年2月初發表的論文，RaTG13的基因體96.2%和SARS-CoV-2相同。武漢在此數週前才出現首宗COVID-19 病例。

武漢病毒研究所 中國 石正麗

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