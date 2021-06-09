新冠病毒自武漢實驗室外洩報告 布林肯抱持懷疑

國務卿布林肯(圖)今天對前總統川普任內，國務院展開的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源調查表示懷疑，並表示川普政府對當時使用的調查方法有所疑慮。美聯社

國務卿布林肯 今天對前總統川普 任內，國務院 展開的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源調查表示懷疑，並表示川普政府對當時使用的調查方法有所疑慮。

「華爾街日報」日前引述熟知機密文件的消息來源報導，美國政府國家實驗室在一份關於疫情起源的報告中做結論，認為病毒逸自中國武漢實驗室的假設看似可信，值得進一步調查。美國國務院在前總統川普任期最後數月調查疫情起源時，也採用這份報告。

共和黨聯邦參議員布勞恩（Mike Braun）在參議院委員會聽證會上詢問布林肯（Antony Blinken）關於據他說是「華爾街日報」的報導，指國務院已於1月停止這項調查。

布林肯說：「我看了這個報導。我認為在很多層面上，這個報導都是不正確的。」儘管不清楚，他和布勞恩說的是哪個報導。

布林肯表示，據他所知，川普政府曾要求一個承包商調查COVID-19起源，特別聚焦在是否為實驗室外洩的結果。

布林肯說，「那項調查已經進行且完成，已經向部門相關人士簡報。當我們入主國務院時，也獲悉調查結果。」

「就我的理解，川普政府對這項研究的方法、分析的品質、扭曲證據以符合先入為主的敘述有所疑慮。這是他們的關切所在，並且告訴了我們。」

布林肯說，這項調查研究是由一個辦公室和一些人進行，而不像總統拜登下令在情報部門領導下，調查病毒起源的「整個政府行動」。