我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

新冠疫苗施打率偏低社區 住院率迅速飆升

戴琪領導貿易糾察隊 目標包括中國

記者張文馨／華盛頓報導
美國貿易代表戴琪。路透
美國貿易代表戴琪。路透

白宮8日針對強化供應鏈彈性發布成果清單，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）將建立一支貿易糾察隊，對於關鍵供應鏈出現不公平貿易作法，進行單邊或多邊的執法行動，以強化美國和盟友的供應鏈彈性。

白宮國安會主管國際經濟與競爭力的資深主任哈雷爾（Peter Harrell）表示，戴琪手上工具有關稅和其他手段，糾察目標包括中國。

此外，白宮表示，商務部將評估啟動一項攸關國家安全的232調查，目標鎖定馬達與其他工業運用的重要原料釹磁鐵；路透報導，這項原料大多自中國進口。

哈雷爾在白宮記者會表示，與美國貿易代表署（USTR）業務相較，這支糾察隊更針對特定產品及其供應鏈脆弱之處，透過貿易手段強化；針對釹磁鐵的調查，就是一個例子。

白宮表示，商務、交通與農業部長也將組成供應鏈工作小組，美國總統拜登將舉行一場涵括美國主要盟國與合作夥伴的政府官員與私部門代表的全球論壇，探討供應鏈彈性，制定共同應對之策。

拜登2月底下令檢視半導體、高蓄電電池、稀土和藥品等關鍵供應鏈的風險，白宮8日發布成果清單，拜登要求各政府部門一年後還要就國內製造業的缺失及應對之策，提出更全面的報告。

有關稀土，白宮表示，國防部已宣布投資中國以外最大稀土元素開採和加工公司，以提供幫助應對氣候變遷所需材料。

至於關鍵藥品，白宮表示，衛生部將投入6000萬美元，建立公私聯盟，從聯邦食品藥物管理局（FDA）的清單中，選出50到100種關鍵藥品，強化其國內生產。

至於汽車電池，白宮指出，美國能源部將發表鋰電池計畫國家藍圖，把電池供應鏈納入10年期的全政府計畫中發展；能源部將在本月舉辦一場圓桌會議討論，也會撥款170億美元支持國內廠商，鼓勵擴廠增能。

白宮表示，未來將透過近6000億美元的聯邦合約購買力，強化國內關鍵產品的供應鏈；並投入1億美元，建立關鍵供應鏈的學徒制度，確保美國勞工就業。

白宮記者會 供應鏈 美國

上一則

拜登訪歐行程緊鑼密鼓 重頭戲將會普亭

下一則

新冠病毒自武漢實驗室外洩報告 布林肯抱持懷疑

延伸閱讀

拜登訪歐行程緊鑼密鼓 重頭戲將會普亭

拜登訪歐行程緊鑼密鼓 重頭戲將會普亭
拜登基建法案與共和黨協商破局 轉攻中間派

拜登基建法案與共和黨協商破局 轉攻中間派
美供應鏈體檢 白宮：半導體太依賴台灣了

美供應鏈體檢 白宮：半導體太依賴台灣了
佛奇警告：Delta變種新冠病毒 傳染力更強

佛奇警告：Delta變種新冠病毒 傳染力更強

熱門新聞

中國在2018年成功完成五隻「複製猴」，美中團隊聯手培養出「人猴胚胎」雖已銷毀，仍引發爭議。(Getty Images)

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

2021-06-03 02:15
拜登政府擬外援8000萬劑新冠疫苗，3日公布首波共釋出2500萬劑目前美國使用的三種疫苗，多數將透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)分享，或直接與盟國接洽。圖為阿根廷接受由COVAX分享的疫苗。(Getty Images)

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

2021-06-03 21:57
2020年曾領取失業救濟，今年報稅季節又很早就完成申報的民眾，近日將開始領到退稅。(美聯社)

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

2021-06-06 21:53
目前美國關於新冠病毒溯源討論之聲再起，原先病毒起於大自然一說逐漸失去說服力。圖為武漢疫控中心外部。(美聯社)

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

2021-06-07 10:33
呂艾玲接受世界日報專訪。(記者何卓賢／攝影)

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

2021-06-08 08:00
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇有關新冠病毒源頭之說，他表示電郵內容被曲解。(歐新社)

中國製造新冠病毒？佛奇：電郵被「斷章取義」曲解

2021-06-04 00:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地
全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅

全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣

南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣