戴琪領導貿易糾察隊 目標包括中國

美國貿易代表戴琪。路透

白宮8日針對強化供應鏈 彈性發布成果清單，美國 貿易代表戴琪（Katherine Tai）將建立一支貿易糾察隊，對於關鍵供應鏈出現不公平貿易作法，進行單邊或多邊的執法行動，以強化美國和盟友的供應鏈彈性。

白宮國安會主管國際經濟與競爭力的資深主任哈雷爾（Peter Harrell）表示，戴琪手上工具有關稅和其他手段，糾察目標包括中國。

此外，白宮表示，商務部將評估啟動一項攸關國家安全的232調查，目標鎖定馬達與其他工業運用的重要原料釹磁鐵；路透報導，這項原料大多自中國進口。

哈雷爾在白宮記者會 表示，與美國貿易代表署（USTR）業務相較，這支糾察隊更針對特定產品及其供應鏈脆弱之處，透過貿易手段強化；針對釹磁鐵的調查，就是一個例子。

白宮表示，商務、交通與農業部長也將組成供應鏈工作小組，美國總統拜登將舉行一場涵括美國主要盟國與合作夥伴的政府官員與私部門代表的全球論壇，探討供應鏈彈性，制定共同應對之策。

拜登2月底下令檢視半導體、高蓄電電池、稀土和藥品等關鍵供應鏈的風險，白宮8日發布成果清單，拜登要求各政府部門一年後還要就國內製造業的缺失及應對之策，提出更全面的報告。

有關稀土，白宮表示，國防部已宣布投資中國以外最大稀土元素開採和加工公司，以提供幫助應對氣候變遷所需材料。

至於關鍵藥品，白宮表示，衛生部將投入6000萬美元，建立公私聯盟，從聯邦食品藥物管理局（FDA）的清單中，選出50到100種關鍵藥品，強化其國內生產。

至於汽車電池，白宮指出，美國能源部將發表鋰電池計畫國家藍圖，把電池供應鏈納入10年期的全政府計畫中發展；能源部將在本月舉辦一場圓桌會議討論，也會撥款170億美元支持國內廠商，鼓勵擴廠增能。

白宮表示，未來將透過近6000億美元的聯邦合約購買力，強化國內關鍵產品的供應鏈；並投入1億美元，建立關鍵供應鏈的學徒制度，確保美國勞工就業。