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拜登訪歐行程緊鑼密鼓 重頭戲將會普亭

中央社／華盛頓9日綜合外電報導
拜登展開任內首度出訪，將與俄羅斯總統普亭面對面交鋒。路透
拜登展開任內首度出訪，將與俄羅斯總統普亭面對面交鋒。路透

美國總統拜登今天凌晨離開華府赴歐，展開任內首度出訪，將與七大工業國集團（G7）、歐洲聯盟和北大西洋公約組織（NATO）夥伴舉行峰會，再與俄羅斯總統普亭面對面交鋒。

法新社報導，78歲的拜登將先前往英國。G7將於11日到13日在英格蘭西南端海濱度假勝地卡比斯貝（Carbis Bay）舉行峰會。

拜登接下來的行程很緊湊，他將在溫莎城堡（Windsor Castle）拜會英國女王伊麗莎白二世，接著飛往比利時布魯塞爾與北約軍事聯盟和歐盟舉行峰會，16日在瑞士日內瓦會見普亭（Vladimir Putin），為此行劃下句點。

全球正努力走出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情陰霾，拜登這趟外交馬拉松行程，期望找回美國亟需的領導地位。

拜登此行目的除了促進捐贈疫苗給窮國、振興後疫情時期經濟的眼前挑戰外，還著眼於更重大的任務，即強化民主國家之間略為破裂的關係，以對抗俄羅斯和中國。

拜登出訪前投書「華盛頓郵報」，文章提到：「這是我們這個時代的定義問題。」

拜登說：「影響上一世紀甚鉅的民主聯盟及制度能否證明其對抗現代威脅和敵手的能力？我相信答案是肯定的。我們本週有機會在歐洲證明此事。」

美國前總統川普執政4年期間向獨裁者示好，對多邊主義嗤之以鼻，而拜登的主張象徵美國重返傳統的世界觀。

拜登此行的精心安排將強化這個訊息，在拜登與普亭會談之前，先展示美國參與多項聯盟的軍事與經濟力量。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）說：「他（指拜登）將在處於有利位置的情況下出席這場會談。」

拜登 美國 普亭

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