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罕見兩黨團結 參院通過2500億法案 強化科技業對抗中國

編譯季晶晶╱綜合報導
參院8日通過2500億美元法案，增加技術研發方面的政府支出。圖中為參院多數黨領袖舒默檔案照。(美聯社)
參院8日通過2500億美元法案，增加技術研發方面的政府支出。圖中為參院多數黨領袖舒默檔案照。(美聯社)

美國參院周二（8日）通過一項2500億美元的法案，增加技術研發方面的政府支出，以加強美國對抗中國大陸在內對手的競爭力，這是美國國會山莊在兩極化氛圍下罕見出現的兩黨團結景象。

這項法案以68比32的票數獲得通過。在此之前，參院在5月底陣亡將士紀念日休會前推遲表決，因為部分共和黨議員在最後一刻對此案的規模和範圍表達擔憂。此案仍須經過眾院批准，不過參院的最終票數顯示，應能在眾院獲得廣泛支持。

參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，這將協助作為全球科學研究和創新領導者的美國停止衰落。他於投票前表示：「這會是本院很久以來的最重要立法之一，是對美國有能力抓住21世紀機遇的信心聲明。」

部分共和黨人不以為然，認為此案成本過高，對經濟的干擾過多，效仿中國自由上而下投資於受青睞產業和企業。

代表威斯康辛州的參議員強森（Ron Johnson）說：「此案會增加政府對私部門的影響力，在此同時，債務暴增會削弱美國並降低我們的競爭力。」

該案旨在徹底改變美國政府對科學的支持，藉著透過國家科學基金會（NSF）等作法，擴大政府在技術研究的角色。根據國會預算辦公室（CBO）的新近分析，此案將批准大約1900億美元的支出，以利美國先進技術在全球競爭，儘管這些資金並非全是新支出。

此案也將促成許多其他技術相關的舉措。其中一項授權約520億美元用於鼓勵在美國進行更多半導體生產。

另一項規定是禁止在所有政府手機下載中國大陸擁有的社群媒體TikTok。先前禁止軍用和國土安全部設備下載。

如先前提議，這項法案的核心之一是在五年內為NSF的新設的技術創新理事會提供1000億元，以資助人工智慧和機器學習、機器人、高性能運算和其他先進技術的研究。另額外撥款100億美元給商務部將，創設區域技術中心，用於關鍵技術的研究、開發和製造。

美國 參院 中國

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