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CNN：朱利安尼2019年曾電話施壓烏克蘭「查拜登」

中央社／華盛頓7日綜合外電
前川普私人律師朱利安尼。(路透)
前川普私人律師朱利安尼。(路透)

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，2019年7月的電話錄音檔顯示，前美國總統川普時任律師朱利安尼（Rudy Giuliani），曾施壓烏克蘭官員調查川普2020大選對手拜登

CNN指出，錄音檔中出現的人物包含朱利安尼、美國外交官佛克爾（Kurt Volker）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的高階幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）。報導指這段通話出現在川普與澤倫斯基通話前，而川普與澤倫斯基的通話正是2019年川普彈劾案的暴風眼。

CNN報導指出，朱利安尼在電話中說希望澤倫斯基宣布已經派任檢察官，且「會調查並挖掘證據，現有的證據、以及是否有任何其他捲入2016年選舉的證據，然後拜登的事情必須搞定」。

共和黨籍的川普抨擊說，關於他致電施壓烏國總統揭拜登瘡疤的指控，純粹是獵巫行動。民主黨占多數的聯邦眾議院2019年12月表決通過彈劾川普，不過2020年初遭當時共和黨占多數的參議院否決。

川普在去年大選輸給民主黨籍的拜登，今年1月卸任離開白宮。

今年4月，調查朱利安尼在烏國生意往來的美國聯邦檢察官突襲朱利安尼的住家及辦公室，查扣多支手機與電腦。

曾任紐約市長的朱利安尼至今仍未面臨任何罪名指控，他在檢方突襲後表示，所作所為「絕對合法且合乎道德」。

穆勒（Robert Mueller）2017年5月出任司法部特別檢察官調查俄國涉嫌干預2016年美國大選案，朱利安尼2018年4月起擔任川普委任律師。

川普 美國 拜登

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