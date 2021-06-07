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美新增確診降至1.5萬人 70%成人接種目標 還差1800萬人

美新增確診降至1.5萬人 70%成人接種目標 還差1800萬人

編譯陳韻涵／綜合7日電
圖為紐約州賓漢頓一名婦女接種新冠疫苗。(美聯社)
圖為紐約州賓漢頓一名婦女接種新冠疫苗。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，現有13州已達成70%成人至少接種一劑疫苗的目標，但拜登總統希望在獨立日前讓全美70%成人至少打一劑疫苗的計畫恐難實現，目前單日新增確診病例不到1.5萬人，每日接種人數約100萬劑 ，還差1800萬人才能達標。

另據CDC調查，不到25%的非裔至少接種一劑疫苗；民調也顯示，尚未接種疫苗的民眾中，78%不太可能改變心意。

CDC數據7日顯示，全美已有63.7%成人至少接種一劑疫苗，另有53%成人完成疫苗接種；6日以來，民眾接種逾120萬劑，七天滾動的每日平均接種數量約為100萬劑。

華盛頓郵報分析，目前12歲以上及成人的每日接種率不到100萬人，遠低於4月中旬接種高峰的每日340萬劑；換句話說，拜登若想達成70%成人在獨立日前至少打一劑的目標，還得動員1800萬名成人。

目前已有13州達成70%成人至少接種一劑的目標，但另15個州和哥倫比亞特區在獨立日前可能只能達成逾60%的成果，另有六個大多在南部及中西部的州，可能連50%的目標都達不到。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，想打疫苗的民眾都已接種，剩下的就是那些不想打的群體，需要可信任的信使向他們解釋打疫苗對他們及其家人的重要性。

蓋洛普(Gallup)最新民調顯示，78%受訪成人不太可能重新思考既定計畫，約51%絕不可能改變心意去打疫苗。

拜登政府深諳疫苗接種計畫可能難以深入最脆弱的群體，但計畫推動五個月來，就算有針對族群或種族的疫苗計畫，也難以鼓勵非裔接種疫苗。

聯邦數據顯示，截至7日，僅不到25%的非裔至少接種一劑疫苗。

「這是很難探討的層面，需要多花點時間建立關係。」白宮新冠肺炎健康平等小組成員馬丁尼斯(Octavio Martinez)說：「這存在系統性的問題。」

疫苗 拜登 非裔

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