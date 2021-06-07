世界日報專訪／楊安澤：沒有敗選準備 因為我終將勝選

紐約市長參選人楊安澤接受世界日報專訪，暢談他對紐約市政的願景。擷自視頻畫面

紐約市 長選舉即將進行初選投票，華裔參選人楊安澤 (Andrew Yang)接受世界日報 專訪，暢談他對紐約市政的願景。楊安澤表示，紐約市需要一位打破舊官僚體制、沒有政治標籤、去意識形態化的市長，「市民渴望改變，我很有動力解決這些問題」，他沒有敗選的準備，因為他終將勝選。

楊安澤說，拜登勝選後，他開始認真考慮競選市長；他的計畫就是成為紐約市長，沒有其他計畫。「我真誠地認為，如果真的想得到這份工作，就必須心無旁騖解決問題，我將成為最終獲勝的人。」

影片來源：記者何卓賢/拍攝

楊安澤表示，自己是個實用主義者，只是希望改進市府的工作，民眾不應用非此即彼的政治化態度衡量他。他希望能吸引期待扭轉危機的市民，「如果新市長來自既有而無能的官僚機構，就什麼都不會改變。」

楊安澤曾在2019年參選總統，並取得不錯成績，楊安澤說，他競選紐約市長，給被忽略的少數族裔帶來機會，如果他成功當選，將可在紐約市、甚至全國大幅改變對亞裔的觀感。他也期待明年來紐約市旅遊的人，可以看到「歡迎來到紐約市—市長楊安澤」的告示牌，證明紐約市是向所有族裔張開雙臂的城市。

楊安澤專訪完整報導，請見8日出刊世界日報一、三版。