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拜登上任前三月 法德民眾認未挽回美影響力 中國聲譽則小升

編譯陳律安／綜合外電
拜登本周將出訪歐洲，但一份調查顯示，他上任後未能拉抬美國的聲望。路透
拜登本周將出訪歐洲，但一份調查顯示，他上任後未能拉抬美國的聲望。路透

最新民調顯示，在法國與德國民眾眼中，美國作為全球領袖的聲譽下滑，原因是華府抗疫不力，而新冠肺炎疫情已導致美國近60萬人病故。

在美國總統拜登即將造訪歐洲前夕，德國馬歇爾基金會和貝塔斯曼基金會的一份調查顯示，拜登未能挽回美國在疫情爆發前的地位，而中國的聲譽則小幅上升。

僅51%受訪德國民眾視美國為可靠盟友，在法國，這項數據提高至60%，英國和波蘭則分別為67%和76%。僅有不到四分之一受訪土耳其民眾信任美國。報告顯示，多數美國人認為歐盟是可靠夥伴。

這項涵蓋11個國家的調查顯示，拜登上任的頭三個月，並未改變法德民眾對美國全球影響力的看法，「這些結果與2020年的調查一致，較疫情前數據下降約十個百分點，而對中國的看法則改善」。

調查發現，相較下，美國民眾認為，美國在海外的影響力已擴大。

根據在3月26日發布的一份美國研究報告，前總統川普若能採取更有效的抗疫策略，國內新冠肺炎病歿人數可望減少近40萬人。

拜登從9日起展開上任後首度歐洲行，將出席七大工業國（G7）、北約及歐盟峰會。拜登面臨的挑戰是修復遭川普破壞的美歐關係。川普先前退出國際協議、並嚴詞抨擊北約，削弱了歐洲對華府的信任。

美國 拜登 疫情

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