拜登基建案兩黨分歧仍大 掀放棄協議聲浪

重量級的民主黨西維州聯邦參議員曼欽，中間偏右的立場可能讓拜登統在參院的重大法案，難以推動。(美聯社)

白宮 官員6日暗示，拜登 總統就基礎設施建設案與共和黨 磋商數周之後，挫折感日漸升高，高層已有不爭取共和黨支持、逕自推動提案的想法；能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm) 表示，基建案9日將交付眾院委員會審議，運輸部長布塔朱吉指出，與共和黨磋商許久，兩造仍有重大歧見，未能達成共識。

有線電視新聞網(CNN)6日報導，格蘭霍姆表示，基建案必須趕快辦好，「共和黨就許多重大法案要件遲遲沒有進展，令人迷惘」。

有些民主黨國會議員呼籲，基建案沒有共和黨支持，就由民主黨推動，對此商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，拜登總統「表示不同意」；「民眾要求兩黨達成協議；如果一直辦不到，政府才會考慮其他選項」。

格蘭霍姆指出，拜登總統、參議員曼欽依然希望兩黨達成協議，但眾院「運輸及基礎設施委員會」主席德法齊奧(Peter DeFazio)將在9日把拜登的基建案交付委員會審議，過關後再擲付全院會票決。

行政當局對兩黨協商的調性轉變，反映官員們對達成雙方都滿意的協議已不存指望；一些進步派國會議員已放話說，白宮把基建案2兆3000億元的最初方案調降，讓他們甚為不悅。

白宮與共和黨國會議員談了幾個星期，雖縮減兩造對基建案總體開支的差額，但對聯邦開支的新底線，甚至就基礎設施的定義，由根本就意見不合。

拜登與共和黨談判代表、參議員卡皮托4日二度會面，卡皮托表示願讓共和黨最新報價的9280億元，再加個500億，但遭拜登婉拒；白宮發表聲明指出，總統雖感謝卡皮托的努力及善意，但共和黨目前的報價，無法符合總統提振經濟、解決氣候變化、創造新就業機會的目標。拜登排定7日第三度與卡皮托會談。

布塔朱吉上哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目表示，兩黨協商應該馬上做，但說實話，政府與共和黨朋友們仍有重大歧見。

布塔朱吉表示，拜登的基建案談的不是如何熬過本季，也不是短期經濟振興案，而是確保美國贏得未來競爭，坦白講，目前對手如中國，還有美國盟邦的基建投資都遠多得多，所以拜登政府才呼籲往前邁進的步伐要這麼大。