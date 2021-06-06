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反擊俄國網路攻擊？美商務部長：不排除軍事選項

編譯張君堯／即時報導
美國商務部長雷蒙多6日針對近期頻傳、包括惡意和勒索軟體在內的網路攻擊事件指出，總統拜登正考慮實施軍事手段在內的所有選項，以應對日益增長的威脅，保護美國免受網路犯罪分子的攻擊。（路透）
美國商務部長雷蒙多6日針對近期頻傳、包括惡意和勒索軟體在內的網路攻擊事件指出，總統拜登正考慮實施軍事手段在內的所有選項，以應對日益增長的威脅，保護美國免受網路犯罪分子的攻擊。（路透）

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）6日針對近期頻傳、包括惡意和勒索軟體在內的網路攻擊事件指出，總統拜登（Joe Biden）正考慮實施軍事手段在內的所有選項，以應對日益增長的威脅，保護美國免受網路犯罪分子的攻擊。

聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）先前曾表示，近期一波駭客以勒贖軟體入侵的事件，其嚴重程度有如「911恐怖攻擊」之前的恐怖活動 。聯邦司法部也表示本周之內就將把偵辦勒贖軟體犯案的層級上升到與恐怖攻擊同級，白宮則要求企業界加強網路維安緊急措施，擋下勒贖軟體的攻擊。

商務部長雷蒙多6日針對網路攻擊事件表示，當局正考慮軍事手段在內的「所有選項」，但並未詳細說明這些選項為何，不過仍強調拜登與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）16日的會面時將討論這個問題，稱「我們不會排除任何可能的影響、後果或報復」。

網路攻擊威脅的不斷上升，促使拜登政府對俄國採取更強硬的立場，據信俄國窩藏這類網路犯罪份子。上周末，全球最大肉品商「JBS」美國子公司遇駭，5月間美國最大燃料管線營運商「殖民管線」（Colonial Pipeline）遭到自稱「黑暗面」（DarkSide）的駭客團體攻擊，引發人們對食品和燃料供應中斷的擔憂。

美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）接受訪問時表示，網路犯罪集團對美國能源部門發動「數千次攻擊」，而且美國的對手有能力「癱瘓美國的整個供電網」。攻擊事件促使拜登將俄羅斯窩藏駭客的問題列入與普亭會晤的議程。網路專家表示，下一步可能是破壞用於實施這類駭客攻擊的電腦伺服器。

美國官員要求民營企業對這類網路攻擊更加警惕和透明。葛蘭何強調當企業成為攻擊目標時必須通報聯邦政府，並拒絕向攻擊者支付贖金。不過，她無法確定拜登或國會是否準備將其定為非法。

對此，維吉尼亞州民主黨聯邦參議員華納（Mark Warner）6日表示，應該要求企業通報勒索軟體攻擊，但他並未表態支持支付此類勒索贖金。

上周末，全球最大肉品商「JBS」美國子公司遇駭，5月間美國最大燃料管線營運商「殖...
上周末，全球最大肉品商「JBS」美國子公司遇駭，5月間美國最大燃料管線營運商「殖民管線」遭到自稱「黑暗面」的駭客團體攻擊，引發人們對食品和燃料供應中斷的擔憂。（美聯社）

美國 拜登 駭客

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