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哈利梅根靠女兒改善與英皇室關係？女王等已聯合道賀

記者蘇詠智／即時報導
梅根生下女兒，再次引起矚目。路透資料照片
梅根生下女兒，再次引起矚目。路透資料照片

英國哈利王子與妻子梅根在美國時間上周五的中午生下女兒，特別以伊莉莎白二世女王的家族暱稱命名，中間名則向已故的黛安娜王妃致敬，此舉被外界明顯看出有向皇室遞出橄欖枝、期待彼此裂痕彌合的用意，英國皇室專家認為小寶寶的誕生一般都能夠拉近親戚間的距離，但關鍵還是看他們兩人之後的做法，如果沒辦法趁機會修好，也有可能更疏離，現在他們與皇室已到了「和好或切割」的關鍵點。

聽聞莉莉貝．莉莉戴安娜．蒙巴頓-溫莎（Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor）已誕生，伊莉莎白二世女王、查理王子與妻子卡蜜拉、威廉王子與妻子凱特，透過皇室人員發表聲明，稱對此感到開心，高興家族中有了新成員。這幾個月來，莉莉貝的爸媽對外常有批評皇室處理事務方式的言論，讓反對君主立憲的團體撿到槍，使得女王和後面兩位王位繼承人查理、威廉火冒三丈，連哈利返回英國出席女王之夫菲立普親王的喪禮，查理與威廉都明顯與他互動不多。

好在莉莉貝的誕生受到期待，早先已傳凱特很想修補與哈利、梅根間的關係，希望自己的子女喬治、夏綠蒂與路易，能跟堂弟堂妹之間有密切的情誼，而女王當然也樂見自己又添了一位曾孫女，查理就算再氣兒子，也還是不可能排斥再多一位孫女，只是根據英國皇室專家的推論，查理想要很快看到莉莉貝，恐怕並不容易，畢竟梅根和哈利已經住在美國。但查理至少比梅根的父親湯瑪斯更有機會見到莉莉貝，因為梅根和父親那邊已公開決裂。

哈利（左）與威廉之間的手足情，是否能因他小女兒的出生而有機會回復，成為各方關注焦...
哈利（左）與威廉之間的手足情，是否能因他小女兒的出生而有機會回復，成為各方關注焦點。路透資料照片
哈利與梅根（中）之前生兒子亞契，還有和家人大合照，現在美國生女兒，暫時沒機會一家...
哈利與梅根（中）之前生兒子亞契，還有和家人大合照，現在美國生女兒，暫時沒機會一家大團圓。路透資料照片

莉莉貝 梅根 哈利

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