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梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

中央社倫敦6日綜合外電報導
哈利王子妻梅根產下第二胎，是個女孩，取名莉莉貝。(美聯社資料照)
哈利王子妻梅根產下第二胎，是個女孩，取名莉莉貝。(美聯社資料照)

英國薩塞克斯公爵夫人梅根第2胎產女取名莉莉貝，這是以女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與梅根丈夫哈利王子已故母親黛安娜王妃（Princess Diana）的名字命名。

哈利王子（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）夫婦的發言人今天表示：「薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利王子與梅根非常高興喜迎他們的女兒莉莉貝．『莉莉』戴安娜．蒙巴頓-溫莎（Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor）來到這個世界。」

這位發言人說：「經由醫生和護理人員悉心照料，莉莉是4日上午11時40分在加州聖巴巴拉市（Santa Barbara）的聖巴巴拉塔吉醫院（Santa Barbara Cottage Hospital）出生。」

法新社報導，梅根產女，英國首相強生（Boris Johnson）隨即在推特發文道賀：「祝賀英國薩塞克斯公爵與公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）的女兒出生。」

路透社報導，莉莉貝．莉莉戴安娜．蒙巴頓-溫莎（Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor）4日在加州聖巴巴拉市（Santa Barbara）的聖巴巴拉村舍醫院（Santa Barbara Cottage Hospital）出生，當時哈利王子（Prince Harry）在旁陪產。

莉莉貝來到這個世界前，她的爸媽也就是哈利王子與梅根（Meghan Markle）夫婦，過去一年因卸下王室責任並搬到美國過著更加獨立自主的生活，經歷了不少波折。

哈利王子與梅根發表聲明說：「6月4日喜迎我們的女兒莉莉來到這個世上，女兒的美好超乎我們的所求所想，我們非常感激來自世界各地給我們的關愛與祝禱，在這個特殊的時刻，依然要感謝大家給與我們家的善待與支持。」

這對夫婦的發言人說，梅根與莉莉貝母女均安並且已經返回住家。

今年2月，梅根和哈利王子接受美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，指責某位王室成員曾發表種族主義言論，並且在梅根想自殺時無視她的求助，此後這對夫婦即成為媒體關注的焦點。

梅根的第1胎是在2019年喜獲麟兒並命名亞契（Archie），全名是亞契．哈里森．蒙巴頓-溫莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。

哈利 梅根 加州 莉莉貝

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