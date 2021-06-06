日、美馳援台灣疫苗 學者：穩盟友遏止中國擴權

學者分析，美日這次出手幫助台灣提供台灣疫苗，既快速又具針對性，目的在穩住盟友社會秩序，以遏止北京透過疫苗外交擴大在印太地區的影響力。(美聯社)

台灣 疫情嚴峻，日本及美國 相繼伸援手提供台灣疫苗 。學者分析，美日這次出手幫助台灣，既快速又具針對性，目的在穩住盟友社會秩序，以遏止北京透過疫苗外交擴大在印太地區的影響力。

日本支援台灣的124萬劑疫苗4日運抵桃園機場，美國聯邦參議員達克沃絲等人今天訪台宣布，美國將捐贈台灣75萬劑疫苗。知情人士透露，訪團延長亞洲行，趕在7日美國參議院開議前增加訪台行程，意在台灣疫情延燒之際，展現對台支持。

中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程今天接受中央社記者訪問指出，日美相繼馳援疫苗，既是投桃報李，也是因為中國正利用台灣疫苗短缺的情況分化台灣，美日看在眼裡，當然出手協助。

此外，美中競逐的態勢持續，美國對韓國及台灣釋出疫苗，也為穩住盟友社會秩序，遏止北京持續透過疫苗外交增加區域影響力。

林文程說，美國尚未公布援外疫苗的全盤計畫，卻先予韓國及台灣疫苗，顯示台灣對美的重要性不亞於美國傳統盟邦韓國。根據近期的民調，東南亞民眾認為中國比美國更可能協助東南亞紓解疫苗荒，而印太區域若傾向北京，不符美國國家利益，推測美國下一個馳援對象應是東南亞國家。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁則認為，美日供台疫苗，既快速且具針對性，代表美日將台灣納入整體對中戰略。

美國聯邦參議員蘇利文也是訪團成員之一，他抵台時表示，美國正與日本等合作夥伴、友人及盟邦密切協調疫苗相關事宜。郭育仁說，美日協調疫苗配送計畫，再次顯示美國總統拜登就任後，一改過去川普單向溝通、不考慮盟邦需求的作風，採取「揪團打群架」的溝通合作策略。

郭育仁指出，拜登與日本首相菅義偉4月舉行高峰會後發出的聯合聲明也是雙邊溝通的成果。美日當時就是否將台灣放入聲明及放入後的措辭進行協調。正式聲明提及台海穩定，同時也強調與中國合作的重要性，即是妥協的產物。