用百萬樂透獎勵打疫苗很貴嗎？最直觀的經濟學告訴你

加州計劃要在6月15日解封，因此推出疫苗樂透，每周抽出15名得主，各得獎金5萬美元，最後一天更將抽出10名得主，各得150萬美元。美聯社

美國俄亥俄州 和香港 等地都在舉辦疫苗樂透活動，希望鼓勵民眾踴躍施打新冠疫苗，而當中有許多獎勵價值不菲，看似要付出很大成本，但若相較於其對經濟的影響，不這麼做的代價其實反而更大。

華爾街日報（WSJ）報導，以香港為例，一家房地產開發商提供價值約139萬美元的公寓，當作接種疫苗的獎賞。雖然這個獎賞對得主來說非常有價值，但這僅等於香港去年國內生產毛額（GDP）的0.0004%。

加速疫苗接種有助加速經濟正常化，尤其是在那些仍嚴格管制邊境的地方，而經濟正常化的價值，比任何可能的獎賞都還高。香港的GDP成長1個百分點，約相當於2,500間這樣的公寓。俄亥俄州的百萬美元獎金也是同樣道理，該州一年的經濟產出也有數千億美元。

有些評論家已質疑，這些獎賞是否會對考慮打疫苗的人造成反效果，因為太過強調經濟誘因，而讓人忘記健康上的理由。

不過，事實證明財務誘因是有用的。一份研究顯示，若發放給受試者價值10至30星元（7.56至22.69美元）的購物兌換券，可讓流感疫苗 的接種率提高4.5%，達到9.2%，且對年長受試者最為有效。美國社區預防性服務專案小組一份文獻研究顯示，其研究文獻的疫苗接種率增幅中位數為8個百分點。

我們無法精準知道樂透提振了多少接種率，但如果一點小誘因就能鼓勵民眾接種疫苗，即使接種率增加不多，也非常值得一做，因為解除限制和重啟經濟都將能提早。