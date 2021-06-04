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普亭：不期待與拜登峰會能使雙邊關係有突破性進展

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普亭：不期待與拜登峰會能使雙邊關係有突破性進展

記者張文馨／華盛頓報導
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，圖）4日表示，他想要在與美國總統拜登的峰會上，推動緊張的雙邊關係，不過他不期待會有任何突破性進展。美聯社
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，圖）4日表示，他想要在與美國總統拜登的峰會上，推動緊張的雙邊關係，不過他不期待會有任何突破性進展。美聯社

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）4日表示，他想要在與美國總統拜登的峰會上，推動緊張的雙邊關係，不過他不期待會有任何突破性進展；普亭表示，美俄之間唯一爭論就是「美國意圖遏制俄羅斯發展」。

華盛頓郵報報導，普亭在一場電視專訪中稱拜登經驗老道，畢生都在政界，他希望拜登明智且謹慎，「我萬分期待這場會晤是正面的」，但他又說，「我不認為俄美關係會取得任何突破，出現任何讓所有人都驚訝的結果。」

普亭16日將在瑞士日內瓦會晤美國總統拜登，這是拜登上台後首次雙邊領導人峰會，不過美國制裁俄羅斯官員、俄羅斯駭客在拜登上台後發動兩波大型攻擊，也發生白宮與克里姆林宮相互驅逐外交官，雙邊關係緊張。

華爾街日報報導，普亭4日在聖彼得堡參加國際經濟論壇時表示，「我們與美國之間沒有意見不合，唯一一項爭論就是他們想要遏制我們的發展。」

普亭表示，「我們應找到處理俄美關係的方法。」

普亭表示，俄美關係已經成為美國國內政治的人質，美國制裁俄羅斯一事在很多方面都是個謎；期待有朝一日美國兩黨政治能不再影響俄美雙邊關係，因兩國在安全、戰略穩定和裁減軍武等領域獲得根本利益是更加重要。

當被問到美國1月6日發生的國會山莊遇襲事件時，華盛頓郵報報導，普亭表示，「這些人不是劫匪或竊賊，他們有其政治要求。」

美國 普亭 拜登

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