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FBI局長雷伊：勒贖軟體駭客入侵嚴重程度有如911恐攻

記者顏伶如／綜合報導
聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray，圖)3日接受華爾街日報訪問時說，最近一波勒贖軟體駭客入侵事件，嚴重程度有如911恐怖攻擊。美聯社
聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray，圖)3日接受華爾街日報訪問時說，最近一波勒贖軟體駭客入侵事件，嚴重程度有如911恐怖攻擊。美聯社

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)3日接受華爾街日報訪問時說，最近一波勒贖軟體駭客入侵事件，嚴重程度有如911恐怖攻擊。他指出，面對一連串遭駭事件時，要像當年受到911恐怖攻擊抱持同樣的迫切感，並且迅速因應。

雷伊在訪問中說，最近這波駭客入侵事件與911恐怖攻擊有著許多相同之處，兩者都有重大影響，事發之後相關部門忙著處理運作中斷，檢討如何預防問題重演。

他表示，許多單位都要承擔責任，不僅是政府部門，還包括私人企業，甚至一般民眾。他說：「美國必須體認問題有多麼龐大。」

輸油管線廠商「殖民管線」(Colonial Pipeline)、全球最大肉品生產商JBS相繼遭到駭客發動勒贖軟體攻擊之後，引起美國政府高層關切。美國有線電視新聞網(CNN)分析，政府官員注意到駭客攻擊頻傳不但對一般民眾日常生活造成重大衝擊，還顯示國家其實無力抵擋。

司法部本周稍早表示，將比照對抗恐怖攻擊的因應步驟，對於打擊駭客發動勒贖軟體進行資源協調及統合。白宮也對民間企業發表公開信，呼籲企業面對勒贖軟體攻擊時要提高警覺。

雷伊受訪時說，俄羅斯政府允許駭客份子發動網路攻擊，包括美國在內等都認為，「殖民管線」與JBS公司遭駭事件，幕後黑手都在俄羅斯。

他說，一次又一次證明，這些事件許多部分都可追溯到俄羅斯的犯罪份子。

雷伊表示：「因此，如果俄羅斯政府想要展現他們確實是認真的，想要解決問題，就應該在這方面做出更多實質進展，可是我們現在都沒有看到。」。

駭客 美國 俄羅斯

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