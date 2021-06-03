美100萬劑嬌生疫苗 今送往南韓 台灣拿到多少還未知

美國 3日宣布新冠疫苗 分享計畫，台灣可望透過COVAX取得美國釋出的疫苗；不過，最快取得美國這一波釋出的新冠疫苗可能是南韓，白宮新冠疫情協調官齊安茲（Jeff Zients）表示，今天就會有100萬劑嬌生疫苗送往南韓。

記者詢問台灣實際上爭取到多少疫苗，尚未取得白宮國安會回應。

白宮3日表示，2500萬劑為現有庫存的輝瑞、莫德納和嬌生。美國總統拜登 日前表示，要在6月底前與全世界分享8000萬劑新冠疫苗，包括美國國內正在使用的輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和嬌生（J&J），以及美國FDA尚未批准使用的阿斯特捷利康（AZ）疫苗。

齊安茲在疫情簡報會表示，美國承諾在6月底前和世界分享的8000萬劑疫苗，將佔美國生產疫苗總量的13%；拜登政府將對內與疫苗製造商合作，對外與夥伴國和藥廠合作，提供疫苗產量。

齊安茲表示，接下來幾周政府將盡速採取行動，監管後勤細節以確保安全運送疫苗；目前已備妥100萬劑嬌生疫苗，今晚起飛前往南韓。

拜登政府將75%新冠疫苗交由COVAX運用，保留25%作為因應緊急需求，由美國直接與夥伴和盟友協調發給，墨西哥、加拿大、南韓等國，此外，約旦河西岸與加薩走廊，和聯合國前線工作人員也在受惠之列。

白宮將透過COVAX分享1900萬劑，亞洲得700萬劑，就包括台灣；蘇利文表示，雖然COVAX負責分配疫苗，不過美國擁有最終決定權。

有關緊急需求，蘇利文說，在判斷這些夥伴盟國面臨特別危及的狀況下，美國可直接與盟國協調分配，靈活運用；目前已有一部分疫苗用於印度，未來也會投入中東。

「我們不尋求讓步，也不敲詐勒索，我們不像其他提供疫苗的國家一樣，還要強加條件。」蘇利文說，這些疫苗都是免費明確捐贈給特定國家，唯一目的就是促進公衛健康，終結疫情大流行。

蘇利文提到，南韓狀況特殊，拜登總統已承諾南韓總統文在寅要提供疫苗給與駐韓美軍並肩作戰的南韓軍隊，因此透過25%的緊急需求支出。

根據拜登的聲明和白宮分配疫苗的事實清單，印度將可透過COVAX取得疫苗，也會從25%的緊急需求中獲得疫苗，蘇利文說，這與拜登承諾供應印度疫苗有關。

蘇利文表示，除了分享疫苗，美國還將與七大工業國組織（G7）合作，美國總統拜登下周訪問英國參與G7領導人峰會時，會公布更多細節。