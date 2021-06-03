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美擴大限制投資中企 拜登下令點名華為等59公司

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美擴大限制投資中企 拜登下令點名華為等59公司

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登3日簽署行政命令，宣布禁止投資與中國國防和監控科技相關的企業，並點名59家中企，包括華為、中芯、中國移動、中國電信與中國聯通均入列。(美聯社)
美國總統拜登3日簽署行政命令，宣布禁止投資與中國國防和監控科技相關的企業，並點名59家中企，包括華為、中芯、中國移動、中國電信與中國聯通均入列。(美聯社)

美國總統拜登3日簽署行政命令，宣布禁止投資中國國防和監控科技相關的企業，並點名59家中企，包括電信設備供應商華為、最大晶片製造商中芯國際，中國三大電信公司中國移動、中國電信與中國聯通均入列。

白宮指出，新令將在8月2日生效。金融時報報導，投資者在未來12個月內均能交易，以出清持股，一年期滿就會被禁止交易。

拜登所指的監控相關企業，包括協助中國政府監控新疆地區穆斯林的海康威視，與華為。

與中國國防相關的企業，有海康威視、中航工業、中國海洋石油集團、中國中鐵、中核集團和熊貓電子等。

金融時報報導，這紙行政命令不僅限制投資債券或證券，也禁止美國民眾向這些被點名企業挹注資金。

拜登表示，最新命令是為確保美國資金不會用於支持破壞美國與盟友的安全或價值觀的中企，並應對中國透過監控科技在國內外造成的威脅；包括監控宗教或民族少數派，透過監控加強施壓或造成嚴重侵害人權問題。

「美國政府將毫不猶豫的行動遏止美國資金流入與中國國防或相關產業，包括支持中國國防、情報與其他安全研究領域計畫，以及發展監控技術壓迫人權者」，行政命令指出，美國將持續保護美國核心國家安全利益與民主價值，也會持續更新這份名單。

川普去年11月下令禁止美國企業或個人投資與解放軍相關企業，國防部陸續公布指定的實體清單，共48家中企被點名；拜登新簽署的行政命令，以修正前總統川普去年11月的命令為基礎，強化投資禁令的架構，並點名59家公司。

彭博2日報導，新禁令未來不會一網打盡子公司或名稱相近的公司；由財政部點名的相關企業子公司，才受投資禁令限制。

一名美國政府資深官員告訴金融時報，新令以最大程度影響被點名企業，最小程度傷害國際市場為原則。

金融時報報導，拜登3日簽署這項行政命令之外，國防部也將更新與解放軍相關的中企名單，「這與投資禁令無關，而是讓利害關係方廣泛了解這些公司和中國政府有著千絲萬縷的關係。」

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