美向全球釋出數千萬劑疫苗？CNN：拜登最快周四宣布

知情人士說，美國總統拜登（左）可能最快在今、明兩天就會公布，他要向全球分發數千萬劑新冠疫苗的計畫。（美聯社）

美國 有線電視新聞網（CNN）報導，根據知情人士，美國總統拜登 可能最快周四或周五就會公布，要向全球各國釋出數千萬劑新冠疫苗 的計畫。該計畫經過經過好幾個月的商議，國務卿布林肯（Antony Blinken）稍早曾暗示即將對外發布。

布林肯周三在美國駐哥斯達黎加大使館時說：「再幾天，實際上最早可能明天，總統就會更詳細地說明他制定的計畫，向全球各地分發我們能或很快就能支配的8000萬劑疫苗」。

他前一天告訴記者：「我們將專注公正，公平分配疫苗，我們將專注科學，我們會和COVAX合作，而且不會對收受的人提出政治要求。」

知情人士透露，美國官員本周將詳列哪些國家會拿到疫苗，同時也警告，這個過程料將漫長而複雜。

過去幾個月，拜登政府幕僚和聯邦衛生官員一直在討論如何分享額外的疫苗劑量，美國承受協助其他國家的沉重壓力，拜登自己和高階幕僚都收到盟友尋求協助的要求。

政府官員可望說明將他們商定的標準，確認哪些國家能拿到多少疫苗。美國是否會單方面決定哪些國家獲得何種疫苗，或者COVAX能在其中發揮重要作用，還有待觀察。官員說，也可能兩者綜合。

決策過程的一個複雜之處在於疫苗的分享在運作上需有大量的配合工作。消息人士說，拜登指派的白宮新冠疫情協調官齊安茲（Jeff Zients）和國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）就此事密切協調，但還需與國防部、國務院等聯邦部門合作，以及外交人員。事涉兩大因素，品質控制和外國的公衛基礎設施。

一位官員透露，目前只會分發莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）和嬌生（Johnson & Johnson）的疫苗。

拜登日前曾表示，美國將在7月4日之前發送6000萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗給其他國家。但另一位官員說，截至周三晚上，這些疫苗尚未通過美國食品藥物管理局（FDA）進行的聯邦安全性和有效性審查。