曾經的重災區…紐約市現單日0死亡 檢測陽性率降新低

州府數據顯示，曾經是美國新冠疫情重災區的紐約市，5月31日實現單日死亡病例歸零。（市長辦公室提供）

州府數據顯示，曾經是全美新冠疫情 重災區的紐約市 ，5月31日傳出好消息，單日因新冠肺炎死亡病例歸零；同時，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，當日全市新冠檢測陽性率降至0.83%，創下疫情以來新低。

全州七天平均檢測陽性率降至0.65%，為連續57天下降；新冠住院人數為1032人，為10月24日以來新低；全州死亡人數也降至個位數，5月31日共八人死亡，為去年10月30日以來新低，沒有一人是紐約市民；相比之下，根據市府數據，去年疫情初期，紐約市單日死亡曾超過800人。

白思豪表示，紐約市單日檢測陽性率降至疫情開始14個多月以來新低，成為紐約市疫後恢復的「關鍵里程碑」，「這證明了疫苗 的力量，也證明了市民抗疫的意志，也就是正確防疫、確保安全、積極接種；讓我們繼續努力，把新冠病毒永遠趕出紐約。」

但葛謨表示，死亡人數仍然讓人警醒，疫情仍未結束，因此他鼓勵民眾繼續抓緊接種疫苗；「未來的日子是光明的，但我們需要還未接種的民眾盡快接種，為我們所有人確保一個光明的未來。」

截至目前，已有超過57%的紐約州成年人完全接種，紐約市則有55%的成年人完全接種，但疫苗接種速度上個月以來急劇下滑，州府和市府因此不斷推出激勵接種的措施。

市府每周舉辦的接種抽獎活動，本周獎品包括20張知名酒店的兩日住宿券，包括萬豪(Marriott)、凱悅(Hyatt)等；抽獎活動將持續至7月初，所有在市府運營接種點打疫苗的成年人均可參加抽獎。

白思豪此前一直重申，市府不會強制市民接種，但他1日對反疫苗者表示不滿，「長期以來疫苗都被認為是必需品，對注射疫苗有共識，但近年來情況發生變化；我對此感到不滿，我認為這其中有很多不實信息和謠傳，模糊了疫苗的重要作用。」

但白思豪也說，如果政府強制接種疫苗，會造成不必要的衝突，「最好通過宣導解決。」

市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)則表示，一旦聯邦政府批准新冠疫苗正式使用，而非現在的緊急使用，就有可能像麻疹疫苗一樣，要求特定場所的人接種，如學校和其他聚集場所，但正式批准疫苗仍須時間。