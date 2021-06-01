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Axios：拜登將把美國疫苗送往何處，全球屏息以待

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統承諾6月底前捐出8000萬劑新冠疫苗，許多國家正想盡辦法爭取「卡位」。圖為加州一名消防員運送輝瑞疫苗。(美聯社)
拜登總統承諾6月底前捐出8000萬劑新冠疫苗，許多國家正想盡辦法爭取「卡位」。圖為加州一名消防員運送輝瑞疫苗。(美聯社)

拜登總統已經承諾，今年6月底之前將捐出8000萬劑新冠疫苗。Axios新聞網站1日報導，美國國內對於疫苗需求逐漸減少，拜登可以捐給其他國家使用的疫苗數量有機會增加。不過，到目前為止，白宮尚未說明第一批8000萬劑疫苗將如何分配，也未透露何時將可以公開說明疫苗捐贈具體細節。

報導指出，美國拋出願意捐出庫存疫苗之後，許多國家正想盡辦法爭取「卡位」。美國儼然已成全球疫苗生產大國，疫苗捐贈對拜登來說，是帶有高度風險的決策。

以疫苗生產量來看，美國目前在世界各國當中產量排名第二，僅次於中國。不過，在所有疫苗生產大國當中，直到前陣子為止，美國是唯一能把所有疫苗生產供應鏈都維持在國內的。

逾半數美國人口已經至少施打一劑新冠疫苗的同時，世界上其他富有國家的疫苗施打率仍遠遠落後於美國。全球低收入國家累計人口的疫苗施打率則不到1%。

哥倫比亞副總統拉米雷斯(Marta Lucia Ramirez)上周抵達華府訪問，肩負重大使命便是確保哥倫比亞獲得美國捐贈疫苗。受到疫情衝擊，哥倫比亞面臨緊張情勢逐漸升高的內政危機。

報導指出，哥倫比亞絕非個案，許多國家紛紛向美國提出類似請求，但拉丁美洲國家對於拜登迄今不願分享疫苗，尤其深感挫折。拉丁美洲國家多半向俄羅斯、中國購買疫苗，墨西哥等國則同時向俄羅斯及中國採購疫苗。

拉米雷斯接受Axios新聞網站訪問時說，哥倫比亞採購的疫苗當中，許多必須等到今年12月才會到貨，疫情發生以來哥倫比亞已經飽受重創，如今疫情更有再次升高的趨勢。

拜登對於捐贈疫苗必須做出的第一個決定就是，是否直接把疫苗送往各個國家，還是將大批疫苗透過世界衛生組織(WHO)支持的新冠疫苗全球取得機制COVAX分配。白宮官員日前透露，美國最後可能決定雙管齊下。

一名歐洲外交官指出，美國不應該向俄羅斯及中國一樣進行「疫苗外交」(vaccine diplomacy)，應該透過COVAX機制分享疫苗以強化多邊主義。雖然某些國家仰賴COVAX獲得疫苗，但印度的出口管制卻使得最近幾個月來的COVAX分配進度嚴重落後，短期之內依舊缺貨。

拜登政權交接小組疫情顧問委員會成員、前總統歐巴馬任內白宮衛生顧問伊曼紐(Zeke Emanuel)表示，疫苗應該送到最為迫切需要、能夠立即配送的地區，不是透過COVAX以人口做為計算標準的系統。

報導分析，雖然拜登曾說，美國捐贈疫苗將以科學為基礎，而非考量區域政治，但在疫苗分配過程中，明顯出限政治角力。除了美國捐疫苗之外，疫苗生產廠商如輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)在完成美國政府訂單之後，將得以開始出口美國製造的疫苗，不過屆時疫苗將優先送往已經對這些廠商下單的富有國家。

疫苗 美國 拜登

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