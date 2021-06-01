CNN：柯林頓歐巴馬都有「夏季民調下滑」，拜登呢？

美國總統拜登。(美聯社)

不分黨派的美國歷任總統，「夏季民調下滑」(summer slump)彷彿不可避免的命運。剛上台的施政蜜月期結束後，隨著滿意度逐漸降低、國內外挑戰不斷出現，加上政策立法動能趨緩，新任總統就職之後的第一個夏天，通常就是民調表現走跌的尷尬時刻。拜登 總統是否能夠打破傳統，還是將重蹈覆轍，備受矚目。

美國有線電視新聞網(CNN)分析，「夏季民調下滑」問題在民主黨籍前任總統柯林頓 、歐巴馬 身上尤其明顯。柯林頓與歐巴馬剛上台時與拜登一樣，均有高民意支持，也都有著希望推動的施政清單。但到了上台之後的第一個夏天，柯林頓與歐巴馬因為立法陷入沼澤，施政滿意度隨之降低，反對者則找到批評空間。

報導指出，美國經濟正在快速復甦，這是柯林頓及歐巴馬當年缺少，但如今拜登卻擁有的優勢。現在拜登所面對的反對勢力，與1993年、2009年的政治氛圍相比，也緩和許多。拜登施政滿意度到了春季尾聲仍然走高，相較起來，柯林頓、歐巴馬還有前總統川普，則是施政滿意度在晚春就開始下跌。

不過，許多政治觀察家指出，規模龐大的基礎建設法案即將在國會推動，拜登今夏也將與其他前任總統一樣面臨考驗。自由派民主黨員青睞的一連串法案已在眾議院通過，但在參議院過關希望渺茫，除非民主黨能夠克服困難與共和黨達成協議，或者廢除「費力把事拖」(filibuste)議事拖延條款。

佩珀代因大學(Pepperdine University)政治學者紐曼(Brian Newman)指出，近代史上幾乎所有美國總統，上台之後第一個夏季末期的施政滿意度，都比就職典禮時略遜一籌。以柯林頓、歐巴馬為例，8月底時的施政滿意度民調結果，與上台之後首份施政滿意度調查相比，大約縮水14%。

前總統川普上台後首份施政滿意度調查大約獲得50%支持，但到了夏末則降低大約7%。前總統小布希(George W. Bush)夏季尾聲施政滿意對也比上台初期減少大約7%。

共和黨籍的前總統老布希(George H.W. Bush)與雷根，則是夏季末期的施政滿意度比上台之初還高，但雷根到了9月底施政滿意度已降回上台時的水準。

紐曼指出，新任總統執政初期，媒體報導及兩黨政治人物通常予以正面評價，反對黨人士由於才剛輸掉大選，因此對於新上台總統盡量克制批評，對於新總統的施政抱持觀察態度，甚至尋找共同點嘗試合作，但隨著時間過去，狀況便開始變得不同。

紐曼表示，新總統上台大約半年後，反對黨政治人物已經開始加強批評，媒體報導也對新政府做出較多檢討，當負面報導增加，知名政治人物的批評聲音也提高時，一般民眾對於新組統的支持度，也就跟著降低。

共和黨民調專家麥克英特夫(Bill McInturff)說，新總統上台運用行政權推出一連串政策，包括發布行政命令推翻前朝政府的施政，但隨著時間過去，行政命令效期屆滿，隨之而來的是過度性質、雜亂無章的立法攻防戰，民意支持度因此隨之走跌。

報導分析，雖然目前美國經濟狀況比柯林頓、歐巴馬上台同期來得好，但拜登恐將躲不掉民意支持度到夏天就下降的命運；拜登花了數周時間共和黨磋商，期盼在基礎建設法案推動許得共識，但越來越多民主黨國會議員要求應該捨棄協商，透過預算協調程序憑民主黨一己之力通過法案即可。

華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)資深研究員葛斯頓(Bill Galston)說，與共和黨磋商取得協議，對拜登與民主黨而言是較佳選擇，雖然可能讓某些施政優先項目因此縮減或延後，卻可以讓拜登宣布數十年來的政黨衝突對立終於得以突破，取得跨黨派協商成果。