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驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門

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驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門

編譯葉亭均／綜合外電
美國聯邦驅逐客禁令將在本月到期，圖為倡權人士去年進行抗議。（美聯社）
美國聯邦驅逐客禁令將在本月到期，圖為倡權人士去年進行抗議。（美聯社）

CNBC網站報導，美國目前有超過1100萬人拖欠房租，當聯邦政府實施的驅趕租客禁令在6月到期時，許多人可能會面臨被趕出租屋的命運。

美國疾病管制與預防中心（CDC）的驅趕房客禁令是在去年9月實施，將在今年6月30日到期並解除。羅格斯大學紐瓦克分校社會系助理教授Peter Hepburn表示，這項政策讓上述期間被趕出租屋的房客數量減少至少一半。

專家表示，當驅趕房客禁令解除後，被趕出租屋的租客人數可能激增。根據美國預算和政策優先中心的分析，約15% 的成年租屋者目前未及時繳納房租。

CDC的驅趕房客禁令一直面臨諸多法律挑戰，房東批評這項政策，表示他們無法負擔免費提供人們住房，或分擔美國可能高達700億美元的龐大租金欠款。

然而，住房倡權人士表示，此時解除驅趕房客禁令對房東和租客都是個糟糕的時機，因為各州仍急著爭搶取得國會分配的450億美元房租援助金。

租客委任的律師Mark Melton表示：「我們必須要維持這個驅趕禁令，直到這筆資金用罄。如果紓困租客，也代表紓困了房東。」

以全美而言，非裔人士租客拖欠租金的可能性是白人租客的近四倍，反映疫情加劇種族不平等。此外，較低收入戶、年長者在支付租金方面也面臨困難。根據一項近期統計，超過10萬名65歲以上人士表示，他們預期會在兩個月內被趕出租屋，約45萬名年齡55歲至64歲的租屋者也表達類似預期。

租客 美國 租金

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