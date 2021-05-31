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拜登稱與習近平通話2小時 警告習近平人權問題

記者陳言喬／即時報導
圖為2013年12月，習近平在北京人民大會堂歡迎當時為美國副總統的拜登來訪。（新華社）
圖為2013年12月，習近平在北京人民大會堂歡迎當時為美國副總統的拜登來訪。（新華社）

美國總統拜登30日在德拉瓦州出席美國陣亡將士紀念日活動，並發表講話。拜登透露「最近，我與習（近平）主席進行了長達兩個小時的交談，我明確告訴他，我們除了為全世界的人權大聲疾呼外不會談別的，因為我們就是這樣的人」。

拜登還表示：「兩周後（6月16日），我將與普亭總統在日內瓦舉行會晤。我將明確提出，我們不會袖手旁觀，任其侵犯人權」。

美國福克斯新聞（FOX News）評論稱，拜登在30日的陣亡將士紀念日講話中，向中國和俄羅斯兩國的領袖發出了警告。

美國有線電視新聞網（CNN）稱，拜登在與中國國家主席習近平通話時提出了侵犯人權的問題。

多維報導，目前不清楚拜登此次講話指的是何時與習近平通話，最近中方並未公布習近平與拜登通話的消息。中國官方此前公布消息是今年2月11日中國農曆除夕上午，中國國家主席習近平同美國總統拜登通了電話。

中國外交部發言人趙立堅在27日的例行記者會上談及美國對華政策時表示，美方應順應時代潮流，摒棄陳舊過時的冷戰零和思維，客觀理性看待中國，採取積極的對華政策，同中方相向而行，加強對話、管控分歧、聚焦合作，推動中美關係沿著健康穩定軌道向前發展。

拜登在30日美國陣亡將士紀念日上發表講話時說，美國是獨一無二的，是基於一種理念而形成的。幾乎所有其他國家都是基於一種信仰、一種宗教、一種地理結構、一種種族而形成，但美國不是。

拜登 美國 中國

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