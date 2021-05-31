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歐媒爆料：美利用丹麥網路 竊聽梅克爾和歐洲高層

歐媒爆料：美利用丹麥網路 竊聽梅克爾和歐洲高層

中央社／哥本哈根30日電
德國總理梅克爾。（歐新社）
德國總理梅克爾。（歐新社）

丹麥和歐洲多個媒體今天報導，美國曾於2012到2014年間在丹麥情治單位幫助下，暗中監控包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）在內的歐洲高層政治人物。

法新社指出，此事若確認屬實，代表美國在2013年史諾登（Edward Snowden）事件發生期間和之後，繼續竊聽歐洲盟國領袖。

史諾登事件後 美依然故我

前美國國安局雇員史諾登當年公布數以千計份機密文件，內容披露美國在2001年9月11日遭遇恐怖攻擊後實施的大規模監控行動。史諾登揭露的檔案顯示，美國政府監聽自家公民並在全球大肆竊聽，包括對梅克爾的手機。

丹麥廣播公司（Danmarks Radio）表示，這次的事件則是美國國家安全局（NSA）藉由丹麥網際網路纜線，竊聽德國、瑞典、挪威和法國政壇高層及高層官員。

報導指出，美國國家安全局利用與丹麥軍事情報單位FE的合作之便遂行此事；丹麥國防部並未就此回應法新社。

根據丹麥廣播公司說法，2019年6月上任的丹麥國防部長布拉姆森（Trine Bramsen）直到去年8月才被告知美國監聽一事。她向丹麥廣播公司：「對親密盟邦系統性的竊聽，令人無法接受。」

歐洲政要上網、通聯、搜尋 美全盤監控

目前尚不清楚丹麥是否授權美國利用其情報系統來監控歐洲盟邦。

丹麥廣播公司和瑞典電視台（SVT）、挪威廣播公司（NRK）、德國公廣聯盟旗下「北德廣播公司」（NDR ）與「西德廣播公司」（WDR），以及「南德日報」（Suddeutsche Zeitung）、法國「世界報」（Le Monde）共同主導調查報導，揭露美國監聽盟國一事。

丹麥廣播公司指出，德國總理梅克爾、時任德國外長史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier），以及當時的反對派領袖史坦布律克（Peer Steinbrueck）等人都在美國國安局監控榜上有名。

丹麥廣播公司指出，美國國安局藉與丹麥合作之便，取得這些人的簡訊內容、通聯紀錄和上網紀錄，包括他們上網搜尋、聊天和簡訊服務。

丹麥廣播公司表示，FE在一份代號名為「香蒲行動」（Operation Dunhammer）的機密內部工作群組報告裡，鉅細靡遺地交代美國情蒐一事，並於2015年5月呈交FE管理高層。

丹麥廣播公司指出，這次報導來自9個不同的消息來源，全都是能取得FE機密的消息人士，披露的內容也另獲幾名其他消息人士證實。但無論是FE或時任FE局長芬森（Lars Findsen），第一時間仍暫未回應。

丹麥廣播公司去年11月時曾揭露，美國在2012到2015年間利用丹麥網路纜線情蒐丹麥和歐洲各國國防產業。

路透社指出，美國緊密盟邦的丹麥，擁有好幾座連接瑞典、挪威、德國、荷蘭及英國海底網際網路纜線的重要陸地站台。

藉情報合作監控盟國 德政要痛批

丹麥廣播公司表示，丹麥軍情局於史諾登事件揭發美國國安局手法後隔年的2014，展開內部調查。

史坦布律克告訴德國第一電視台（ARD）：「友好的情報合作竟被拿來截聽並情蒐他國高層，荒謬之至。就政治層面看，我認定這是樁醜聞。」

瑞典國防部長胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）告訴瑞典電視台（SVT），他已下令要取得此事的所有相關資訊；挪威國防部長巴克顏森（Frank Bakke-Jensen）也告訴挪威廣播公司（NRK），他們嚴肅看待此事。

據丹麥廣播公司指出，在遭一個監督軍情單位的獨立委員會指控嚴重犯錯並痛批後，去年8月丹麥軍情局長與另3名官員已遭停職。丹麥政府去年表示，會根據一份吹哨者的報告展開徹查。調查結果預計今年稍晚出爐。

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