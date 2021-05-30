專家警告：新冠病毒不溯源 未來恐「沒完沒了」

新冠肺炎疫情究竟是由動物傳染人類，還是真由位於武漢市、中國生物安全等級最高的實驗室所洩漏仍成謎，專家認為須到中國作長期而徹底的研究。(路透)

新冠肺炎疫情究竟是由動物傳染人類，還是真由位於武漢市、中國 生物安全等級最高的實驗室所洩漏，再度引發外界討論；有專家表示，不論真相為何，除非到中國長期、深入而徹底的研究，否則這次的大災難只會在未來不斷上演；川普政府時期的官員則說，拜登 總統矢言盡全力調查，可讓事情更加樂觀。

新冠肺炎首先在2019年底於武漢市爆發；貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)國立熱帶醫學院院長霍特茲(Peter Hotez)30日在國家廣播電台(NBC)節目「會見新聞界」(Meet the press)上說，除非「完全掌握」此病毒的源頭，否則恐怕會看到2026年版(Covid-26)或2032年版(Covid-32)之類的事件爆發。

霍特茲說，要完全掌握病毒的源頭，需要一組涵蓋流行病、病毒、蝙蝠等相關領域專家，深入中國湖北省境內，進行為期半年至一年且不受限制的調查研究，以採集人體及動物血液樣本，或就實驗室的部分與中國科學家詳細切磋，仔細審閱筆記紀錄等。

為了讓中國接受與外界的合作，霍特茲說，需要對中國「大力施壓」，包括制裁手段等。至於拜登要求情報單位在90天內檢視所有可能的情報，並將公開的舉措，霍特茲則不認為會有什麼新結果，因為美國的情報單位早已「盡其所能」行事了。

不過同在「會見新聞界」接受訪談的前副國家安全顧問博明(Matthew Pottinger)表示，目前沒有任何直接證據證明病毒來自自然界或是實驗室，但是後者的間接證據愈來愈多。

博明表示，假如病毒真的由實驗室洩漏，他相信中國有「具備優秀能力及正義感」的科學家，這些人可能會「有許多話想說」，而拜登的大動作將激勵這些科學家的「道德勇氣」，進而引出「很多的事情」。

雖然世界衛生組織(WHO )今年3月發布的病毒溯源報告稱，病毒來自實驗室的說法「極不可能」，但是該調查也未明確指出源頭，外界也批評WHO團隊在中國並未大力溯源；WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)還說，所有可能性都會被討論。

領導美國16個情報機構的國家情報總監辦公室在27日的聲明說，現在有二個機構傾向病毒來自自然，一個傾向於來自實驗室，但是兩邊目前皆尚無決定性的看法。