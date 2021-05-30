台駐美官員免稅卡改國務院發放 「TECRO」改「TAIWAN」

近期有台駐美外交人員領到美方最新發放的個人免稅卡，發卡單位已從美國在台協會（AIT）改為國務院（United States Department of State），連帶台方名稱，也從原來的台北經濟文化代表處（TECRO），更改為台灣代表處（TAIWAN）。上圖為舊免稅卡，下圖為新免稅卡。圖／讀者提供

美國 國務院今年4月9日曾發布美國政府與台灣 對口部門進行互動的新準則，以反映華盛頓與台北「不斷深化的非官方關係」，但國務院並未具體說明新發布美台互動準則的內容。近期有台駐美外交人員領到美新發放的個人免稅卡，發現發卡單位從美國在台協會（AIT），比照美其他邦交國更改為國務院，連帶台方名稱，也從原來的台北經濟文化代表處「TECRO」，更改為台灣代表處「TAIWAN」。

根據台美簽定的「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會間特權、免稅暨豁免協定」內容，台美各相對機構均承諾使對方相對機構及其人員享有這協定規定的所有特權、免稅及豁免待遇；並採取所有可能且妥當之措施，確保對方相對機構之處所及人員享有充分之保護，以利該機構執行職務。而協定中，台灣代表機構為台北經濟文化代表處，美方的代表機構則為美國在台協會。

1979年1月1日台美斷交後，台美修訂「中美護照簽證 互惠辦法」，美方在實務上將台駐美人員的簽證由原來具官方性質的A類及G類簽證，改為5年效期、無停留期限（duration of status）並附禮遇註記（accorded courtesies）的E1條約商人簽證。據此，外交官員含台駐美軍事代表團，個人在美證件，發放單位都是美國在台協會。

觀諸美方給予台駐美人員及眷屬E類簽證，雖附註無停留期限並附禮遇註記（accorded courtesies），但在實務上，台駐美人員入出美國機場仍有諸多不便。如台外交官員在赴任進入美國國境時，會被海關人員詢問來美將從事何種商業？進行何種投資？亦有駐美辦事處處長階層在短暫因公離開美國返回駐處時，被取消E類簽證的無停留期限註記等情事。

美國國務院去年4月9日更新對台交往準則，並說明該準則基於「台灣保證法」規定，目的在鼓勵美國與台灣接觸，反映雙邊深化的非官方關係。新版交往準則允許美國官員在聯邦機構接待台灣官員，以及前往駐美代表處與台灣官員會晤。

而據證實，事實上美國政府發給台駐美外交人員的個人免稅卡，發卡單位從美國在台協會（AIT），比照美其他邦交國更改為國務院，連帶台方名稱，也從原來的台北經濟文化代表處（TECRO），更改為台灣代表處，證件駐記方式與美邦交國相同。至於簽證有無比照？官方暫無評論。