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傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

中央社倫敦30日綜合外電報導

英國「星期日泰晤士報」今天報導，英國情報機關如今認為，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情源自中國武漢病毒研究所一種冠狀病毒外洩的理論是「可能的」（feasible）。

報導指出，自從16個月前中國當局首度證實武漢出現一種新的人傳人致命病毒以來，英國、美國和其他西方國家的情報機關似乎一直不考慮武漢病毒研究所可能與疫情爆發有關。

儘管武漢病毒研究所從事源於蝙蝠的冠狀病毒研究，且其中一種病毒與COVID-19病毒有密切關聯；但英國在內的西方國家情報界起初都認為，這種病毒是從實驗室外洩的可能性「微乎其微」。

北京憤怒堅稱，至今已造成350多萬人死亡、且仍在全球肆虐的COVID-19，源頭並非武漢病毒研究所。不過，隨著有科學家現身指稱，他們主張對實驗室外洩理論進行調查卻遭到施壓封口，相關爭議也如滾雪球般愈演愈烈。

「星期日泰晤士報」（Sunday Times）報導，英國情報機關因此冒著與中國關係可能大幅緊繃的風險，正在調查COVID-19從武漢病毒研究所外洩的可能性；且消息人士透露，經過一番重新評估後，情報界如今認為這個理論是「可能的」。

美國總統拜登（Joe Biden）26日已下令情報單位調查包括外洩理論等COVID-19可能來源，並在90天內向他報告。報導指出，英國情報界正與美國方面分頭並進調查。

報導還說，西方情報界消息人士強調，中國的隱密作風令調查困難重重。熟悉英國參與調查部分的一名西方情報界人士說：「可能有些零星證據引導我們往一個方向，又有證據引導我們往另個方向。不管哪個方向中國人都會說謊。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

武漢病毒研究所 英國 中國

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