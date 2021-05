唱紅「虎豹小霸王」主題曲 男歌手湯馬斯逝世

曾以一首「虎豹小霸王」電影主題曲紅遍全球的男歌手BJ 湯瑪斯(右),29日病逝德州家中,得年78歲。圖為他2017年檔案照。(美聯社)

70年代唱紅電影 「虎豹小霸王」(Butch Cassidy and the Sundance Kid)主題曲「雨點不斷打在我的頭上」(Raindrops keep falling on my head)的流行樂壇男歌手湯馬斯(B.J. Thomas),29日因因肺癌及併發症,病逝家鄉德州阿靈頓(Arlington),享年78歲。

1960年代以一首「Hooked on a Feeling」紅遍大街小巷的湯馬斯,本名比利‧喬‧湯馬斯(Billy Joe Thomas),1976年發行的Home Where I Belong專集賣出超過百萬張,成為史上首張獲得白金唱片認證的福音歌曲;而「虎豹小霸王」主題曲則讓他成為世界級的歌手;湯馬斯曾獲得五座被稱為流行樂界奧斯卡 的葛萊美獎(Grammy Award)。

B.J. Thomas的這首「Hooked on a Feeling」當年紅極一時,是1969年百大單曲榜上第五名,更被許多藝人翻唱過;其中更以瑞典 搖滾團體「瑞典藍孩」(Blue Swede)的翻唱版本最為經典。歌曲內自行加入「Ooga-Chaka Ooga-Ooga」的元素,使之影響到今;許多未曾聽過這首歌的年輕人,也能夠朗朗上口「Ooga-Chaka Ooga-Ooga」。

而讓B.J. Thomas的演藝生涯登峰造極的,是1970年的「雨點不斷打在我的頭上」,這首歌並獲選為當年奧斯卡最佳電影主題曲;隨後在1976年以福音歌曲「Home Where I Belong」成功問鼎葛萊美獎。