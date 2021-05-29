查證海量新冠起源證據 拜登令超級電腦助攻

拜登總統要求17個擁有超級電腦的國家實驗室幫忙，解析有關新冠病毒是否起源於中國病毒實驗室的海量數據。(Getty Images)

因為出現海量未經檢驗數據涉及新冠疫情起源，拜登 總統日前已下令給能源部所轄17個國家實驗室，動用先進超級電腦的運算能力，協助情治單位找出新冠病毒的起源；英國媒體也報導，英國情報機構已加入美方行動，期90天內瞭解病毒是怎麼冒出來的。

每日郵報29日報導，白宮官員指出，拜登26日點名17個國家實驗室幫忙，是因為它們有超級電腦，能解析海量數據；美國 政府並未透露交付分析的是哪類數據，但專家指出，很可能是先前所蒐集的情資，如截獲的信息，或者生物證據。

情報機構慣常蒐集的數據量太大，超出自己分析專家有效分析的能力；由國家實驗室超級電腦動用先進演算法，來找出大量數據庫的形態，可望找出新突破口。

白宮官員表示，要求科學界參與這項任務，代表政府打算動用情報界及科學界全部能量，試著追根究柢；拜登另敦促美國及盟邦的情治單位找出新資訊，瞭解中國有沒有掩蓋實驗室流出這回事。

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新冠病毒是否起源於中國的病毒實驗室，需要電腦專家操作超級電腦進行技術分析。(Getty Images)

共和黨聯邦參議員柯頓(Tom Cotton) 指出，拜登政府對新情資的反應「慢總比不幹來得好，但還是遠遠不夠」；「情報界為此已注意了15個月，成果不錯，但說到底答案還握在中國手中，而非美國情治人員」。

柯頓表示，北京當局對疫情發作的方式，一直不肯幫忙說明，美國應堅持要他們講清楚、說明白，讓美方得以清晰、不受阻礙地瞭解武漢病毒實驗室 當時發生什麼事。

另外，每日電訊報報導，英國政府維安官員表示，英方情治單位正與美方配合，進行新的調查，期能「確定真相」；「我方正提供手頭握有的武漢情資，另提議協助美國人確認、分析他們取得的任何情資，讓我方能幫得上忙。」

新冠病毒源自人類接觸到動物宿主，原本是科學界的共識，但一直找不到確切宿主，所以共識崩潰，各界重新檢驗病毒的起源；目前一些專家主張，新冠病毒是人類造出來的。

前國務院新冠起源調查小組承包商艾希爾(David Asher)表示，證據指出病毒是由武漢病毒實驗室生物武器計畫所流出，但北京當局多次否認此說。