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開飛機露鳥看A片 西南航空前機長判緩刑

編譯柯立偉／綜合29日電
西南航空。示意圖非當是飛機。（美聯社）
西南航空。示意圖非當是飛機。（美聯社）

西南航空(Southwest Airlines)去年8月20日一架由費城飛往佛羅里達州奧蘭多(Orlando)的班機上，機長哈克(Michael Haak)因在駕駛艙內公然看A片，並向共同執飛該航班的女性副機師裸露生殖器，今年4月間被馬里蘭州檢察官依公然猥褻罪起訴，並具體求處緩刑併科罰金。28日法院作出判決，判處緩刑但免保護管束、免性犯罪註記，另處以5000元的罰款。

依馬里蘭州法令，公然猥褻罪重可處拘役90天。

檢察官表示，哈克在這一趟飛行任務前，從未與該名女性副機師見過面，卻在飛機爬升至巡航高度後，開始脫衣服並拿出筆電公然播放猥褻影片。

檢察官說：「當副機師仍在專注執行飛行任務時，本應保持與職務相稱的專業態度的哈克，卻在看A片並做出『更進一步的猥褻行為』，這不是一種大家都能接受的行為。不論哈克的動機為何，副機師都不應成為這種案件的被害人。」

哈克在視訊法庭上向法院表達出悔意，表示行為當時沒有想過事態會這樣發展；他說：「這本來只是我跟那位副機師合意開的一個玩笑，我沒想過原來事情這麼嚴重。」而辯護律師表示，哈克對此事深感懊悔，並認為自己犯的錯「沒有藉口」，但念在其27年的飛行生涯中一直保持完美的飛行紀錄，且曾將收到過多封乘客、同事，甚至執行長的表揚信，這次事件只是哈克慶祝退休在即所做出未經深思熟慮的無聊行為，希望法院能夠從寬量刑。

至於受害的副機師事先向法院遞交了一份聲明，在視訊法庭中則未多做表示；法官向哈克說，副機師因此事受有心理創傷。

對此案件，西南航空發言人曼茲(Chris Mainz)表示：「西南航空不會容忍職場上發生這種性霸凌事件，只要調查屬實，本公司必然採取一切必要行動。雖然本公司是在哈克離職後才獲悉此事，但仍然對此詳盡查證，並且決定停止哈克一切退休禮遇。」

檢察官 退休 馬里蘭州

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