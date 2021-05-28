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拜登為何下令調查新冠疫源？紐時：美握有大量情資待查

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登，攝於27日。紐時報導，拜登日前之所以下令90天後提交新冠疫源的新調查報告，原因出在情報官員告知白宮，手上還有大量仍然未經審查的證據。(路透)
美國總統拜登，攝於27日。紐時報導，拜登日前之所以下令90天後提交新冠疫源的新調查報告，原因出在情報官員告知白宮，手上還有大量仍然未經審查的證據。(路透)

紐約時報27日引述美國政府高層人士說法指出，拜登總統日前之所以下令90天後提交新冠疫源的新調查報告，原因出在情報官員告知白宮，他們還有大量仍然未經審查的證據，需要進一步電腦分析，也許能撥開此一謎團。

報導稱官員婉拒描述新的證據，但披露消息顯示他們希望運用數量非凡的電腦能力，探究病毒是否意外自中國大陸的實驗室外洩，也表明美國政府可能還沒有挖完中方通訊、實驗室工作人員活動與武漢周邊疾病爆發模式的資料庫。

除集中全美科學資源尋找疫源外，拜登的指示旨在刺激盟邦與情報機構挖掘各自的資訊與人脈，像是攔截電文、證人與生物證據等，同時還要尋找新的情報，以確定中國大陸政府是否掩蓋病毒意外洩露。由於美方至今仍未能完全重建他們在中國大陸內部的情報網，官員就指白宮希望盟邦能做出更大力的貢獻，以認真研究此一推論。

據悉調查尚未到盡頭，官員也不願描述他們要做哪一種電腦分析。但直到現在，美方認定此事頂多不太可能，最壞就是一個陰謀論。也因為中國內部通訊是眾所周知難以滲透，透過攔截來搜集證據的收穫很少。前任與現任情報官員都表示，他們強烈懷疑有人能找到顯示實驗室意外證據的電郵、簡訊或文件。

官員同時指出，雖然武漢病毒研究所發生研究人員病重就醫的資訊很重要，卻不構成他們在實驗室染疫的證據，也可能是他們把病毒帶進去的。

中國 武漢病毒研究所 拜登

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