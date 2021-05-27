「快沒時間了」WHO研究員促強制查新冠疫源

美國情報界一直有人懷疑新冠病毒出自中國武漢病毒研究所實驗室，川普政府也一直相信。但中國斥為「陰謀論」。(路透)

在美國開始調查新冠病毒來源之際，世界衛生組織(WHO)新冠病毒起源調查小組成員呼籲世衛 會員國強制規定第二階段的病源研究，因為能夠檢查中國 保存血液樣本及其他重要線索的時間已經不多，這些資料對於釐清疫情何時發生、如何發生及發生於何處，具有關鍵影響。

向華府索取武漢資料碰壁

調查小組研究人員也呼籲美國，將有關病毒是從武漢實驗室外洩的推論情資分享給世衛組織；研究人員說，先前曾向華府索取這方面的資料卻碰壁；武漢出現第一波新冠病毒確診案例是在2019年12月間。

華爾街日報27日報導，世衛組織病毒起源調查小組一名成員在27日播出的「本周病毒學」(This Week in Virology)播客節目中說，對於中國實驗室的任何稽查行動，都應該與調查小組的第二階段研究分開進行；不過，另一名調查小組成員則說，稽查行動是否還能找出任何新證據，令人懷疑。

世衛組織病毒起源調查小組成員之一、荷蘭病毒學家古柏曼斯(Marion Koopmans)說：「我覺得，困難在於，無法證實不存在的東西。」古柏曼斯表示：「我們面臨的風險是，對於真的需要推動的工作失去動力。」

白宮官員說，中國近日拒絕世衛組織再調查新冠起源，才刺激拜登政府要求美國情報機構介入。圖為今年1月31日世衛專家前往武漢華南海鮮市場調查新冠源頭，卻只能遠觀。(Getty Images)

拜登總統26日要求限期90天交出新冠病毒起源情資報告；在世界衛生大會(World Health Assembly，WHA)25日會議上，中國代表表示有關新冠病毒起源的研究已經結束，應該把重點轉到其他國家。

北京方面也否認華爾街日報23日根據美方情資報告，披露三名武漢病毒研究所 (Wuhan Institute of Virology)研究員在2019年11月生病就醫的報導。

指目前證據有政治意圖

世衛組織病毒起源調查小組成員之一、動物學家達斯札克(Peter Daszak)在「本周病毒學」播客節目中說：「有關實驗室方面，現在的證據頗有政治意味，消息來自情報單位，還未對外公布。這不是基於科學。」

達斯札克說：「這些訊息並不是可以合理大規模稽查的根據。」

達斯札克所領導，位於紐約的非營利組織「生態衛生聯盟」(EcoHealth Alliance)與武漢病毒研究所合作多年，研究蝙蝠身上的冠狀病毒；對於病毒可能從實驗室外洩的說法，達斯札克長久以來予以駁斥。