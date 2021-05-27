「快沒時間了」WHO研究員促強制查新冠疫源
在美國開始調查新冠病毒來源之際，世界衛生組織(WHO)新冠病毒起源調查小組成員呼籲世衛會員國強制規定第二階段的病源研究，因為能夠檢查中國保存血液樣本及其他重要線索的時間已經不多，這些資料對於釐清疫情何時發生、如何發生及發生於何處，具有關鍵影響。
向華府索取武漢資料碰壁
調查小組研究人員也呼籲美國，將有關病毒是從武漢實驗室外洩的推論情資分享給世衛組織；研究人員說，先前曾向華府索取這方面的資料卻碰壁；武漢出現第一波新冠病毒確診案例是在2019年12月間。
華爾街日報27日報導，世衛組織病毒起源調查小組一名成員在27日播出的「本周病毒學」(This Week in Virology)播客節目中說，對於中國實驗室的任何稽查行動，都應該與調查小組的第二階段研究分開進行；不過，另一名調查小組成員則說，稽查行動是否還能找出任何新證據，令人懷疑。
世衛組織病毒起源調查小組成員之一、荷蘭病毒學家古柏曼斯(Marion Koopmans)說：「我覺得，困難在於，無法證實不存在的東西。」古柏曼斯表示：「我們面臨的風險是，對於真的需要推動的工作失去動力。」
拜登總統26日要求限期90天交出新冠病毒起源情資報告；在世界衛生大會(World Health Assembly，WHA)25日會議上，中國代表表示有關新冠病毒起源的研究已經結束，應該把重點轉到其他國家。
北京方面也否認華爾街日報23日根據美方情資報告，披露三名武漢病毒研究所(Wuhan Institute of Virology)研究員在2019年11月生病就醫的報導。
指目前證據有政治意圖
世衛組織病毒起源調查小組成員之一、動物學家達斯札克(Peter Daszak)在「本周病毒學」播客節目中說：「有關實驗室方面，現在的證據頗有政治意味，消息來自情報單位，還未對外公布。這不是基於科學。」
達斯札克說：「這些訊息並不是可以合理大規模稽查的根據。」
達斯札克所領導，位於紐約的非營利組織「生態衛生聯盟」(EcoHealth Alliance)與武漢病毒研究所合作多年，研究蝙蝠身上的冠狀病毒；對於病毒可能從實驗室外洩的說法，達斯札克長久以來予以駁斥。
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