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歐盟日本領袖峰會聲明 強調台灣海峽穩定重要性

中央社布魯塞爾27日專電

歐洲聯盟與日本今天舉行視訊領袖峰會，會後歐盟發布聯合聲明，公開提及關注台灣海峽和平與穩定重要性，這是繼美日、美韓及G7外長會議後，歐盟領袖也公開關切台海情勢。歐盟日本領袖峰會聲明 強調台灣海峽穩定重要性

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天與日本首相菅義偉以視訊方式舉行歐日領袖峰會，會後發布新聞稿公開提及台灣。

新聞稿強調台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題。

這是繼4月美日領袖高峰會、5月七大工業國集團（G7）外長會議及近日美韓領袖聲明後，歐盟領袖也公開關切台海情勢。

歐盟除關注台海穩定外，另歐盟與美國外交高層昨天會談，會後也在聯合新聞稿表達支持台灣有意義參與國際組織及出席世界衛生大會（WHA）。

此外，新聞稿提到歐日將針對香港、新疆及其它區域事務密切協調，並「嚴重關注」東海和南海局勢，堅決反對任何單方面企圖改變現狀和加劇緊張局勢的企圖。此外，重申尊重國際法，保持航行和飛越自由至關重要。

歐盟表示，這場峰會是為了促進與日本的緊密夥伴關係，在歐日經貿協定生效2年後，面對當前疫情全球大流行，再加上氣候變遷及印度太平洋和全球範圍內的新安全挑戰等議題，歐日合作更加重要。

聲明也指出，在歐日皆與美國建立長期牢固夥伴關係的基礎上，希望強化3邊合作，支持共同的價值觀和利益。

歐日領袖也宣布組成「綠色聯盟」，藉此促進雙方為加快應對氣候變遷及保護環境而採取的協調行動。另為戰勝疫情，雙方承諾支持負擔得起的疫苗、診斷和治療方法，並致力擴大疫苗生產並保持供應鏈開放。

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